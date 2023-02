Ajatushautomo ECFR:n (The European Council on Foreign Relations) laaja kyselyselvitys vahvistaa aiempia arvioita siitä, että maailma on jakautumassa länteen ja kaikkiin muihin, kirjoittavat ECFR:n sivuilla tutkimusta johtaneet tutkijat Timothy Garton Ash, Ivan Krestev ja Mark Leonard.

Kyselyn mukaan, kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt lähes vuoden, Yhdysvallat ja sen Euroopat liittolaiset ovat löytäneet yhtenäisyyden. Mutta selvitys paljastaa myös ”laajan railon” länsimaiden ja muiden maiden välillä. Railo näkemyksissä koskee ajatushautomon mukaan sitä, miten sodan Ukrainassa halutaan päättyvän ja käsityksiä siitä, miksi Yhdysvallat ja Eurooppa tukevat Ukrainaa.

Kyselytutkimus tehtiin joulu–tammikuussa yhdeksässä EU-maassa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa, Intiassa, Turkissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Mukana olleet EU-maat olivat Tanska, Viro, Ranska, Saksa, Puola, Italia, Portugali, Romania ja Espanja. Vastaajien määrä kaiken kaikkiaan oli 19 765.

”Tulokset viittaavat siihen, että Venäjän aggressio Ukrainassa merkitsee sekä lännen keskinäistä lujittumista että pitkään julistetun lännen jälkeisen kansainvälisen järjestyksen syntymistä”, ajatushautomo toteaa.

Tulosten mukaan eurooppalaisista moni haluaa Ukrainan voittavan, vaikka sota kestäisi pidempään, ja monien yhdysvaltalaisten mielestä Ukrainan on saatava alueensa takaisin kestävän rauhan varmistamiseksi.

Sen sijaan vastaajat ei-länsimaissa haluavat sodan loppuvan nyt, vaikka se tarkoittaisi sitä, että Ukraina menettäisi alueitaan. Tätä mieltä oli esimerkiksi 48 prosenttia turkkilaisista, 54 prosenttia intialaisista ja 42 prosenttia kiinalaisista, kun EU-maissa tätä mieltä oli 30 prosenttia ja muissa länsimaissa osuus oli sitä pienempi.

Länsimaissa valtaosa vastaajista piti Venäjää vastustajana, jonka kanssa heidän maansa on konfliktissa. Sen sijaan intialaisista 51 prosenttia piti Venäjää liittolaisena. Kiinalaisista Venäjää piti liittolaisena 35 prosenttia, kun 44 prosenttia vastasi, että Venäjä on välttämätön kumppani. Turkkilaisista 55 prosenttia piti Venäjää välttämättömänä kumppanina.

Länsimaille havahduttavaa on ehkä sekin, että monen ei-länsimaalaisen mielestä sodassa ei ole kyse demokratiasta – kiinalaisista ja intialaisista valtaosa pitää omaa maataan parhaana esimerkkinä todellisesta demokratiasta.

ECFR:n mukaan kyselyn kaikkein havahduttavin tulos on se, mitä vastaajat ajattelevat tulevasta maailmanjärjestyksestä.

Euroopassa ja Amerikassa yleisin näkemys on, että kaksinapainen maailmanjärjestys tekee paluuta. Merkittävä osa ihmisistä katsoo, että maailmanjärjestyksen määrittelevät kaksi blokkia, Yhdysvaltojen johtama blokki ja Kiinan johtama blokki. Huomionarvoista kuitenkin on, että länsimaissa merkittävä osa ihmisistä oli myös vastannut kysymykseen en osaa sanoa -vaihtoehdon.

Ei-länsimaissa moni taas ajattelee, että moninapainen maailmanjärjestys on muovautumassa. Kun vastausvaihtoehtoja yhdistetään, 61 prosenttia venäläisistä, 61 prosenttia kiinalaisista, 51 prosenttia turkkilaisista ja 48 prosenttia intialaisista katsoo tulevan maailmanjärjestyksen olevan joko moninapainen tai ei-länsimaisen vallan johtama.

Ajatushautomo arvioi, että vaikka länsi osoittaa yhdistymistä, tuo yhtenäisyys törmää ”jälkilänsimaisen” maailman kanssa. Muut maat eivät seuraa lännen johtajuutta. Uusi maailma ei ole kyselyn perusteella ”uusi kylmä sota” selvine rajalinjoineen, vaan Turkin ja Intian tyyppiset maat katselevat tapahtumia omien intressiensä näkökulmasta. Moni ei-länsimaa on myös saanut pettyä länsimaihin, jotka ovat laiminlyöneet niille elintärkeitä kriisejä.

LUE LISÄÄ:

Luvassa tuskin on Yhdysvaltain johtamaa uutta globaalia, liberaalia maailmanjärjestystä, ajatushautomo toteaa.

”Sen sijaan lännen on elettävä, yhtenä moninapaisen maailman navoista, Kiinan ja Venäjän kaltaisten vihamielisten diktatuurien kanssa, mutta myös itsenäisten merkittävien valtioiden kuten Intian ja Turkin kanssa. Tämä saattaa lopulta olla sodan paljastama suurin käännekohta”, ECFR:n tutkijat kirjoittavat.

LUE MYÖS: