Suomi on liian pehmeä Venäjä-pakotteissaan ja venäläisomistusten valvonnassa, katsoo oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Wihonen.

Tästä kertoo hänen mielestään esimerkiksi venäläisomisteisen nikkelinjalostajan Nornickelin tuotannon jatkuminen Harjavallassa ja nyttemmin konkurssiin haetun Helsingin telakan toiminta.

200 kansanedustajaa: Jussi Wihonen 59-vuotias ensimmäisen kauden kansanedustaja Joensuusta Savo-Karjalan vaalipiiristä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä.

”Aina perustellaan sillä, että tulee työpaikkoja ja se hyödyttää yhteiskuntaa ja tulee verotuloja. Sitten Helsingin telakan omistaa kyproslainen yhtiö, jonka omistaja on venäläinen liikemies. Luulen, että tässä riittää useaksi vuodeksi perattavaa”, Wihonen sanoo.

Kolmas esimerkki löytyy kiinteistö- ja asunto-omistuksista.

”Meillä on esimerkiksi arvosteltu venäläisiä kiinteistökauppoja, mutta aika vähälle huomiolle on jäänyt se, kuinka paljon he omistavat kaupunkiasuntoja.”

Joensuulainen ei myöskään ymmärrä suomalaisia, jotka käyvät itärajan takana täyttämässä autojensa tankit, kun Kreml sotii hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Hän peräänkuuluttaa yhteistä rintamaa, ”jos haluamme Putinia vastaan taistella”.

