Yksi aihepiiri sai suurimman oppositiopuolueen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon kiertelemään ja kaartelemaan MTV:n Asian ytimessä -puheenjohtajatentissä tiistai-iltana suorastaan uskomattomalla tavalla. Halla-aholla tuntui olevan asiasta kanta, mutta millään sitä kantaa ei kunnolla saatu hänestä ulos.

Kyse on koronarokotteen ottamisesta. Muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd) on sanonut selväsanaisesti ottavansa koronarokotteen heti, kun se on mahdollista. Neljän suurimman puolueen puheenjohtajan tentissä Marin, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vastasivat myöntävästi kysymykseen, aikovatko he ottaa rokotteen heti, kun se on mahdollista.

Halla-aholta ei nyökyttelyä tullut.

”Itse en nyt lähtisi mitään julistuksia tästä asiasta tekemään. Suhtaudun tähän rokotteeseen tismalleen samalla pragmaattisuudella kuin kaikkiin muihinkin rokotteisiin ja oletan, että meille annetaan aikanaan ohjeistuksia tästä asiasta ja meille kerrotaan, missä järjestyksessä rokotusjonossa me olemme ja näin. Turha tästä nyt on yrittää mitään poliittista kiistaa saada aikaiseksi”, sanoi Halla-aho.

Toimittaja Jaakko Loikkanen kysyi Halla-aholta, onko hän tehnyt päätöksen siitä, aikooko ottaa rokotteen.

”Ei ole ollut mitään tarvetta tehdä tästä asiasta päätöstä, koska kukaan ei ole minulle sellaista rokotetta tullut tarjoamaan.”

Loikkanen kysyi seuraavaksi, miksi on tärkeää ottaa rokote, vaikkei itse kuuluisi riskiryhmään.

”On tärkeää, että suurin osa väestöstä on rokotettu, jotta saavutetaan se sana, jota kukaan ei halua sanoa ääneen, eli laumasuoja”, Halla-aho vastasi hieman humoristisestikin.

Halla-ahon vastauksesta käy siis ilmi, ettei hän varsinaisesti suhtaudu koronarokotteeseen negatiivisesti. Hän puhuu pragmaattisesta lähestymisestä ja sanoo, että suurimman osan väestöstä on tärkeää ottaa rokote. Eikä poliittista kiistaakaan tästä saada aikaiseksi.

Hän siis antaa ymmärtää olevansa muiden kanssa samaa mieltä, muttei voi sitä suoraan sanoa. Mistä tämä kiertely ja kaartelu voi johtua?

Selitystä voi etsiä Helsingin Sanomien koronarokotetta koskevasta kyselystä. Siinä kysyttiin: ”Ottaisitko terveysviranomaisen hyväksymän rokotteen, jos sellainen on saatavilla ensi vuoden alussa?” Tutkimusaineisto kerättiin 27. marraskuuta–3. joulukuuta ja vastaajia oli 1024.

Perussuomalaisia kannattavien vastaukset eroavat merkittävästi muiden puolueiden kannattajien vastauksista. Perussuomalaisten kannattajista peräti 40 prosenttia vastaa ei, kun 38 prosenttia vastaa kyllä. 22 prosenttia ei osaa sanoa.

Seuraavaksi suurin ei-vastausten osuus on vihreiden kannattajilla, 24 prosenttia. Kaikkien muiden puolueiden (sdp, kokoomus, keskusta, vihreät ja vasemmistoliitto) kannattajista yli puolet vastaa kysymykseen kyllä.

Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan tutkimuksesta kävi hiljattain ilmi, että perussuomalaisten kannattajat luottavat selvästi keskimääräistä vähemmän viranomaistietoon. Halla-aho itse on heittänyt vettä myllyyn epäilemällä esimerkiksi poliisin, Tullin ja THL:n toimintaa.

On normaalia, että poliitikko miettii kannattajiensa näkemyksiä ottaessaan kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin ja sen vuoksi tasapainottelee vastausvaihtoehtojen välillä.

Voi kuitenkin kysyä, onko koronarokote tavanomainen, jokapäiväinen poliittinen asia. Halla-aholle soisi suoraselkäisyyttä kertoa kantansa selväsanaisemmin, huolimatta kyselyistä ja aiemmasta epäluottamuksen kylvämisestä.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.

