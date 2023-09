Työministeri Arto Satonen (kok) avasi eduskunnan kyselytunnilla torstaina näkemystään työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien poistosta, joka kuuluu hallituksen suunnitelmiin.

Suojaosien tarkoitus on ollut kannustaa työn vastaanottamiseen mahdollistamalla osa-aikatyön tekeminen.

”Tämä kannustinloukkuongelma on sellainen, että samaan aikaan, kun yhtä ongelmaa ratkaistaan, niin toinen ongelma nousee esiin. Nyt tämä suojaosa on kyllä kannustanut siihen, että kannattaa tehdä hieman töitä, koska silloin saa edelleen täysimääräisesti työttömyysturvaa ja esimerkiksi asumistukea. Mutta sen sijaan, jos nimenomaan siirtyi sieltä osa-aikatyöltä kokoaikatyöhön, niin siinä on ihan selkeä kannustinloukku”, ministeri Satonen sanoi kyselytunnilla.

Hallitus onkin perustellut ratkaisuaan sillä, että se haluaa saada Suomeen lisää kokoaikatyöllisiä.

”Eli tässä on kyse siitä, että meidän täytyy myöskin tämän Suomen kokonaistalouden kannalta saada entistä enemmän ihmisiä nimenomaan sieltä osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön, ja järjestelmän pitää olla sellainen, että se siitä palkitsee, ja tässä myös veronkevennyksillä on ihan olennainen rooli. Siitä on kyse, minkä takia tätä järjestelmää tullaan muuttamaan, koska työ on kuitenkin aina parasta sosiaaliturvaa”, Satonen perusteli käyttäen kokoomuksen yleistä mantraa.

Hallituksen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) vastasi tällä viikolla Uuden Suomen haastattelussa kritiikkiin, jota on esitetty hallituksen kiireestä lainvalmistelussa sekä tukileikkauksista. Hän kommentoi myös yleisen asumistuen suojaosaa, joka muun muassa Kelan pääjohtajan Elli Aaltosen mukaan on antanut asumistukeen työllistävää vaikutusta.

Grahn-Laasosenkin mukaan tavoitteena on kokoaikatyöllisyys ja se, ”että ihmiset jäisivät vähemmän osa-aikatyöloukkuun”, joka hänen mukaansa voi luoda suuria haasteita. Toisaalta asumistukilaki ei Grahn-Laasosen mukaan tähtää työllisyyden vahvistamiseen, vaan säästöihin. LUE LISÄÄ:

Grahn-Laasonen totesi myös eduskunnassa torstaina, että asumistukiesityksen pääperuste on säästäminen eli valtiontalouden tasapainottaminen.

”Nyt kuulimme sen suoraan ministeriltä: asumistuen leikkauksessa ei ole kyse työllisyyden edistämisestä. Siinä ei ole kyse siitä, että asumistuki nostaisi vuokria, vaan tässä on kyse vain ja ainoastaan säästöstä — leikkauksesta pienipalkkaisten ja pienituloisten suomalaisten toimeentuloon, minkä te olette valinneet tehdä samaan aikaan, kun te olette valinneet antaa uusia veroetuja kaikkein suurituloisimmille suomalaisille”, oppositiopuolue vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi.

LUE MYÖS: