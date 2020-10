Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoo, että maskisuositusta tulisi nyt soveltaa koko Suomessa.

Uusien koronavirustapausten määrä on Suomessa noussut viikoittain merkittävästi viimeisen kuukauden ajan. Mittareista sekä seitsemän että 14 vuorokauden ilmaantuvuudet sekä positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä ovat huolestuttavasti kasvaneet.

Suomen testauskapasiteetti on tällä hetkellä ylittänyt testausstrategian tavoitteen eli 20 000 näytettä päivässä. Viime viikolla koronavirustestejä tehtiin päivittäin koko maassa yhteensä noin 7000–14 000, joista positiivisten tapausten osuus koko maassa oli noin 0,8 prosenttia. Nousua on tapahtunut nyt jo kuukauden ajan.

Koronatilanne on Puumalaisen mukaan nopeasti huonontunut eri maissa. Nyt vain Latvia ja Kypros alittavat Suomen asettaman raja-arvon. Puumalaisen mukaan erityisen huolestuttavaa Suomen luvuissa on testipositiivisten osuuden nousu, käyrä osoittaa ylös. Positiivisten testinäytteiden määrä viittaa epidemian kiihtymiseen.

Isoja tartuntaryppäitä ja niiden jatkotartuntoja on todettu eri sairaanhoitopiireissä. Leviäminen kiihtyy Puumalaisen mukaan lähes kaikkialla Suomessa. Tautitapauksia on jo kaikkien sairaanhoitopiirien alueella ja piirikohtainen maskisuositus ei enää ole tässä tilanteessa Puumalaisen mukaan järkevää.

”On parempi antaa perustason suositus ihan kaikkialle Suomeen”, Puumalainen sanoo ja lisää, että kiihtymisvaiheen alueille pitäisi ottaa käyttöön vielä laajempi suositus.

Vaiheet ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Tartuttavuusluku eli R-0-luku on tällä hetkellä Suomessa 1,25–1,30, mikä on samaa tasoa kuin edellisellä viikolla. Kyseessä on 90 prosentin todennäköisyysväli.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alue on ilmoittanut kiihtymisvaiheeseen siirtymisestä. Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä kertoo, että tiedossa ei ole muita selkeitä alueellisia päätöksiä siitä, että joku sairaanhoitopiiri olisi kiihtymisvaiheessa. Voipio-Pulkin mukaan HUS-alue poikkeaa muusta Suomesta selvästi ja alueella epidemiatilanne on huonontunut nopeasti.

Viikolla 39 HUS-alueella todettiin uusia tapauksia yhteensä 425, kun edellisellä viikolla niitä oli 226. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin siirtyminen kiihtymisvaiheeseen on todettu 24. syyskuuta pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä.

Valtakunnallisesti tautitilanne näyttää olevan nyt kiihtymässä. Tilanne selittyy pitkälti HUS:n alueen epidemiatilanteesta. Samanaikaisesti osassa Suomea epidemiatilanne on edelleen rauhallinen.

Osastopäällikkö Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) kertoi kartoituksesta, jonka STM teki viime viikolla. STM keräsi sairaanhoitopiireiltä tietoja siitä, miten ne ovat varautuneet koronan kiihtymisvaiheeseen. 12 sairaanhoitopiiriä katsoi olevansa perustasolla, kolme ei vastannut kyselyyn.

Kuusi sairaanhoitopiiriä katsoi olevansa kiihtymisvaiheessa tai lähellä sitä. Näin arvioivat Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit.

”Kyllä sieltä pääsee takaisin perustasolle, kun tehdään riittävästi oikeita asioita alueella”, Kumpulainen sanoi.

Lukuisten tartuntojen alkulähde ravintoloissa

Viime viikkojen aikana on todettu yhä enemmän kotimaisia laajempia tartuntaryppäitä ja joukkoaltistumisia, jotka ovat johtaneet jatkotartuntoihin

Viime viikolla koko maassa tartunnanlähde jäi epäselväksi noin puolessa todetuista tapauksista. Suuri osa epäselvistä tapauksista on HUS:n alueella, missä kaikista tapauksista noin kahdessa kolmasosassa tartunnanlähde on tuntematon. Muualla maassa tartunnanlähde on epäselvä noin viidenneksessä tautitapauksista.

Tartuntoja on tapahtunut niin perhepiirissä, yksityisissä juhlissa, työpaikoilla, harrastuksissa kuin oppilaitoksissakin. Hyvin harva altistuminen kouluissa tai päiväkodeissa on johtanut jatkotartuntoihin. Lukuisten tartuntojen alkulähde on ravintoloissa tapahtuneet joukkoaltistumiset. Vain alle viisi prosenttia tartunnoista on tullut Suomen ulkopuolelta.

Tiedot tartunnanjäljityksestä perustuvat 17 sairaanhoitopiirin ja Helsingin kaupungin ilmoittamiin tietoihin, joissa on mukana noin 600 tapauksen taustatiedot viime viikolta.

Nuorten ja nuorten aikuisten osuus tapausmääristä on nyt suurempi kuin keväällä. Viime viikolla kaikista tapauksista yli 70 prosenttia on todettu alle 50-vuotiailla ja noin 45 prosenttia alle 30-vuotiailla.

Ilmaantuvuus tuplaantunut

Viimeisen seurantaviikon eli viime viikon aikana tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 686 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla uusia tapauksia ilmoitettiin 463. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 12,4 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edeltävällä viikolla se oli 8,4.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson (viikot 38–39 eli 14.9.–27.9.) yhteenlaskettu tapausmäärä oli 1149 uutta tapausta, kun se sitä edeltävän kahden viikon (viikot 36–37) aikana oli 586. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 20,7 tapausta 100 000 asukasta kohden. Sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla luku oli 10,6.

Suomessa on 30.9.2020 mennessä todennettu 9992 koronavirustapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 344. Parantuneita arvioidaan olevan noin 8 100, mikä on yli 80 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Sairaalahoidossa oli 30.9.2020 yhteensä 19 potilasta, joista neljä tehohoidossa.