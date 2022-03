Suomen ja Kanadan pääministerit Sanna Marin (sd) ja Justin Trudeau tapasivat keskiviikkona Brysselissä. Pääministerit keskustelivat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, Venäjän vastaisista pakotteista, Ukrainan laajamittaisesta avustamisesta, Euroopan turvallisuus- ja puolustusyhteistyön kehittämisestä – sekä Suomen suhteesta Naton kanssa.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan Kanada on keskeinen Nato-maa, joka on vahvasti sitoutunut Euroopan ja Itämeren alueen turvallisuuteen Naton kautta. Kanada myös johtaa Latviassa Naton eFP-joukkoa.

Trudeau-tapaaminen onkin jatkumoa Suomen valtiojohdon viimeaikaisille vierailuille ja yhteydenpitoon keskeisiin Nato-maihin, kuten Yhdysvaltoihin, Britanniaan, Ranskaan ja Turkkiin. Uuden Suomen kuuleman yhden asiantuntija-arvion mukaan Suomen mahdollista jäsenyysprosessia voisi vauhdittaa se, että tietyt suuret Nato-maat saataisiin selkeästi Suomen tueksi jäsenyyshankkeessa. Kaikkien 30 jäsenmaan tulee hyväksyä uudet jäsenet.

”Muiden Naton jäsenten tavoin Kanada on ilmaissut vankan tukensa Naton avointen ovien politiikalle”, valtioneuvosto korosti keskiviikkoillan tiedotteessaan Marinin ja Trudeaun tapaamisen jälkeen.

Maailmalta viesti: Ovi on auki

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei lähtenyt MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa keskiviikkona kieltämään, etteikö Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys olisi ollut esillä monissa kansainvälisissä tapaamisissa viime aikoina. Suomen ”erilaisista mahdollisuuksista” vallitsee presidentin mukaan yleisesti myönteinen käsitys.

Niinistön mukaan kukaan ei Suomea varsinaisesti houkuttele Natoon, sillä se ei hänen mukaansa kuulu diplomatian tapoihin.

”Kaikki näkevät asiakseen kuitenkin todeta, että ovi on auki, ja se on ollut hyvin yksiselitteistä. Eikä oikeastaan ole tullut viitettäkään siihen suuntaan, että ovi olisi jotenkin automaattisesti sulkeutuva. En kertaakaan ole sellaista viitettä löytänyt”, Niinistö sanoi MTV:llä.

Niinistö korosti Suomen pyrkineen tapaamisissa selvittämään eri maiden prosesseja eli etenkin sitä, kuinka nopeasti Suomen jäsenyys voisi saada hyväksynnän – ratifioinnin – Naton eri jäsenmaiden parlamenteissa, jos jäsenyyttä päädyttäisiin hakemaan.

”Mehän olemme nyt saaneet vähän ristiriitaisiakin arvioita. Naton ex-pääsihteeri taisi puhua yön yli -ratkaisusta, ja Naton nykyinen pääsihteeri sitten sanoi, että tämä on nopea, ei mitata vuosissa”, Niinistö sanoi naurahtaen.

Niinistön mukaan hänen oma kantansa Suomen Nato-jäsenyyteen on selvillä, mutta hän ei kerro sitä julkisuuteen toistaiseksi, kun keskusteluprosessi on kesken eduskunnassa.

Presidentti kertoi lisäksi, että Suomi ja Ruotsi eivät Nato-pohdinnoissaan nyt etene täysin rinta rinnan. Ruotsissa pääministeri Magdalena Andersson on torjunut maan opposition kehotukset harkita Natoon liittymistä Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

”Ei meillä ihan yhteistä marssia nyt ehkä ole”, Niinistö sanoi.

Myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on aiemmin kertonut, että aina kun Suomi keskustelee Nato-maiden kanssa, Suomi nostaa esille myös oman Nato-prosessinsa. Jos Natoon päätettäisiin hakea, Nato-jäsenten näkemyksiä pyrittäisiin etukäteen selvittämään, sanoi myös pääministeri Marin taannoin.

Haavisto vieraili äskettäin Turkissa, jonka asema Nato-maana on ristiriitainen. Turkki on koettu jossain määrin Venäjän liittolaiseksi, mutta Venäjän hyökättyä Ukrainaan Turkki on seisonut tiivisti Naton rivissä.

Turkin ulkoministerin Mevlüt Çavuşoğlun tavattuaan Haavisto sanoi kertoneensa, kuinka mielipidemittauksissa Nato-jäsenyyden kannatus on noussut Suomessa ja että tekeillä on selonteko asiasta. Haavisto ei halunnut kertoa julkisuuteen, kommentoiko Turkki, miten se suhtautuisi Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen.

Presidentti Niinistö puolestaan kertoi aiemmin keskusteltuaan Ison-Britannian pääministerin Boris Johnsonin kanssa, että ”meillä on täysi Iso-Britannian tuki puolellamme silloin, kun teemme ratkaisuja mihin suuntaan tahansa”.

Alta näet, millainen Naton jäsenyysprosessi pääpiirteiltään Suomessa olisi, jos poliittinen tahto kääntyisi jäseneksi hakemisen suuntaan.

