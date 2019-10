Yhdysvallat on toteuttanut uhkauksensa asettaa Turkin vastaisia pakotteita.

Presidentti Donald Trump on asettanut maanantaina Turkkia vastaan pakotteita ja vaatinut, että Natoon kuuluva Turkki lopettaa hyökkäyksensä Syyriaan.

Yhdysvallat ei aio sietää Turkin hyökkäystä Syyriaan enää pidempään. Vaadimme Turkkia vetäytymään, lopettamaan väkivallan ja tulemaan neuvottelupöytään", varapresidentti Mike Pence sanoo.

Yhdysvallat asetti pakotteita kahdelle Turkin ministeriölle sekä kolmelle hallituksen virkamiehelle.

Trump myös soitti Turkin presidentille Recep Tayyip Erdoganille Pencen mukaan.

Trump tviittasi lausuntonsa Turkin pakotteista.

Pakotteet asetettiin Turkin puolustus- ja energiaministeriöitä vastaan sekä puolustuksesta, energiasta ja Turkin sisäasioista vastaaville ministereille.

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin kuvaili pakotteita ”erittäin vahvoiksi”. Hän sanoi niillä olevan suuri vaikutus Turkin talouteen.

Trump ilmoitti myös suunnittelevansa terästullien uudelleen asettamista Turkkia vastaan. Pohdinnassa on myös 100 miljardin dollarin arvoisen kauppasopimuksen neuvottelujen katkaiseminen.

Yhdysvaltain demokraattipuolueessa pakotteita moitittiin liian löysiksi sekä siitä, että ne asetettiin liian myöhään.

”Trumpin ilmoitus pakotteista Turkkia vastaan ei auta humanitaarisen kriisin kääntämisessä”, sanoi Yhdysvaltain edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi.

Turkki on kertonut hyökkäyksen tarkoituksena olevan luoda Syyrian puolelle niin sanottu turvavyöhyke, jolle Turkki siirtäisi Turkissa olevia syyrialaisia pakolaisia.

Hyökkäyksellä isketään myös alueella olevia kurdeja vastaan, joita Turkki pitää uhkana.

Kurditaistelijat olivat ratkaisevassa roolissa Yhdysvaltain liittolaisina ääri-islamistisen Isisin vastaisissa taisteluissa, ja siksi Trumpia on arvosteltu vahvasti selän kääntämisestä kurdeille. Trump aloitti noin viikko sitten Yhdysvaltain sotilaiden vetämisen alueelta, mikä tulkittiin vihreän valon näyttämiseltä Turkin hyökkäykselle.

Demokraattien lisäksi monet Trumpia lähellä olevat republikaanit olivat järkyttyneitä Trumpin päätöksestä käytännössä hyväksyä Turkin hyökkäys Syyriaan.

Kurdit tekivät löyhän liiton Syyrian hallituksen joukkojen kanssa, jotta ne saisivat apua taistelussa Turkkia vastaan. Venäjän tukemat Syyrian joukot iskivät Turkkia vastaan Syyriassa maanantaina.

Syyrian armeijan sekaantuminen Turkin vastaiseen taisteluun on uutistoimisto Reutersin mukaan voitto Syyrian presidentille Bashar al-Assadille sekä Venäjälle, sillä niillä on nyt mahdollisuus saada haltuunsa Syyrian suurin alue, joka on ollut aiemmin pois niiden hallinnan ulottuvilta.

Yhdysvallat ja Trump ovat jo aiemmin tuominneet Turkin hyökkäyksen. Maanantaina Euroopan unionin jäsenmaat päättivät katkaista aseviennin Turkkiin.

Turkki vastasi ilmoittamalla, että se aikoo pohtia uusiksi yhteistyötään EU:n kanssa.

