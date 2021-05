Omakanta-palvelun koronatodistus otetaan käyttöön vaiheittain. Huomenna keskiviikkona toukokuun 26. päivä käyttöön otetaan kansallinen todistus koronarokotuksesta, joka sisältää tiedot henkilön saamista koronarokotuksista.

Kansallisessa koronarokotustodistuksessa on tiedot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Heinäkuussa otetaan käyttöön EU:n yhteinen koronatodistus (EU Digital Covid Certificate), joka sisältää todistuksen koronarokotuksista, todistuksen negatiivisesta testituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista. Myös EU:n yhteisen koronatodistuksen saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tavoitteena on, että jatkossa Omakannasta voi saada todistuksen myös kaikista muista rokotuksista sekä laboratoriotutkimusten tuloksista.

Omakannan todistus on ilmainen

Asetuksessa ei säädetä koronatodistusten käyttötarkoituksista. Henkilö voi itse päättää, miten ja mihin todistusta käyttää. Omakannan koronatodistukset ovat maksuttomia.

Toukokuussa käyttöön otettavan kansallisen koronarokotustodistuksen saa ainoastaan Omakannasta, josta sen voi näyttää sähköisesti tai itse tulostaa paperiseksi versioksi.

”Tällä hetkellä ja jatkossakin henkilö voi saada muun paperisen todistuksen koronarokotuksesta terveydenhuollosta. Tämä todistus ei kuitenkaan ole sama kuin Omakannan kansallinen koronarokotustodistus”, STM:n tiedotteessa todetaan.

Jatkossa koronarokotustodistus näkyy Omakannassa viiden vuorokauden sisällä siitä, kun henkilö on saanut rokotuksen, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos aiemmin.

Heinäkuussa tulossa EU-todistus

Heinäkuussa Omakantaan käyttöön tulevasta EU:n yhteisestä koronatodistuksesta saa halutessaan myös paperisen version maksutta suoraan julkisesta terveydenhuollosta.

”Terveydenhuollon ammattilainen tallentaa rokotustiedot sekä muut tutkimustiedot Omakantaan rokottamisen ja testien jälkeen ja vastaa siitä, että tiedot ovat Omakannassa oikein. Yksittäinen henkilö saa todistukset Omakannasta sen jälkeen, kun tiedot ovat oikeassa muodossa Omakannassa.”

STM:n asetus ei tuo terveydenhuollon ammattilaisille uusia velvoitteita laissa jo nykyisin säädettyjen velvoitteiden lisäksi.

”Vaikka jatkossa Omannasta on saatavilla koronatodistuksia, matkustamista on yhä syytä välttää, koska koronatilanne on huono useissa maissa. Lisäksi ennen matkalle lähtöä on tarkistettava huolella kohdemaan koronatilanne ja ennen paluumatkaa Suomen koronatilanne sekä koronaan liittyvä ohjeistus”, STM muistuttaa.