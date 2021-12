Entinen ulkoministeri, kansanedustaja ja eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Erkki Tuomioja (sd) on edelleen sitä mieltä, että Suomen olisi tullut valita ruotsalainen Gripen amerikkalaisen F-35A:n sijaan. Hän perustelee näkemystään Suomen ja Ruotsin puolustuksen integraatiolla.

”Kaikki apu kriisitilanteessa on tietenkin tervetullutta. Ruotsi on kuitenkin se maa, jonka merkitys Suomen puolustukselle on suurin, sillä se on se maa jolla on aidoin ja välittömin intressi Suomen koskemattomuuden säilyttämiseen. Siksi olisin pitänyt perusteltuna, että olisimme syventäneet Suomen ja Ruotsin puolustuksen integraatiota ruotsalaisella konehankinnalla. Gripenin suorituskyky on riittävä Suomen puolustuksen tarpeisiin ja tätä hankintaa olisivat tukeneet myös taloudelliset ja turvallisuuspoliittiset perusteet”, puolustusselonteon parlamentaarisen seurantaryhmän vetäjä Tuomioja kirjoittaa Facebookissa.

Hän korostaa pitävänsä riittävästä sotilaallisesta puolustuskyvystä huolehtimista välttämättömänä osana eduskunnan yksimielisesti hyväksymiä ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjauksia.

Gripen-hävittäjää Suomelle tarjonneen Saabin Suomen-toimitusjohtaja Anders Gardberg kertoi perjantaina seuranneensa ”vähän hämmentyneenä ja yllättyneenä” valtioneuvoston ja Puolustusvoimien yhteistä tiedotustilaisuutta Suomen hävittäjäratkaisusta.

Valtioneuvoston mukaan F-35 oli hävittäjätarjokkaista kaikista kustannustehokkain. Nyt päätetty hankinta on arvoltaan noin 8,378 miljardia euroa, kun eduskunta on antanut HX-hankkeelle 9,4 miljardin euron tilausvaltuuden. Myöhemmin tehtäviä sopimuksia ja sopimusmuutoksia varten on varattu 823,8 miljoonaa euroa.

Gardberg huomautti Uudelle Suomelle, että monessa F-35-käyttäjämaassa kustannukset ovat nousseet sovitusta käyttöönoton jälkeen. Lisäksi Gardberg kummastelee, miten nyt tehtyyn hankintapäätökseen sisältyi vain kaksi ohjushankintaa.