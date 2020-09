Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomarin Ruth Bader Ginsburgin kuolemaa seuraavalla tuomarinimityksellä voi olla ”valtava merkitys” Yhdysvaltain presidentinvaaleille. Näin sanoivat sekä konsulttitoimisto Nordic West Officen toimitusjohtaja, entinen Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä sekä Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala Ylen Ykkösaamussa.

Istuva presidentti Donald Trump ja demokraattien Joe Biden ovat ehdolla Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, jotka pidetään 43 päivän kuluttua.

”Sillä voi olla valtavan suuri merkitys, koska monelle äänestäjälle se, että Trump lupasi nimittää konservatiivisia korkeimman oikeuden tuomareita oli tärkein syy äänestää häntä. Nyt kun tällainen viime hetken traaginen kuolema johtaa siihen, että Trumpilla on mahdollisuus se tehdä, niin se saa aikaan reaktion sekä demokraattien että republikaanien puolella. Reaktio on ollut silmiinpistävän vahva. Kyllä tämä pani pelikortit kokonaan uusiksi tämä suru-uutinen”, Penttilä sanoo.

”On itsestään selvää, että tällä viikolla tuodaan nimi, joka miellyttää kaikkia niitä konservatiiveja, jotka epäröivät Trumpin äänestämistä”, hän jatkaa.

Annalan mukaan kuitenkin myös vastakkainen vaikutus on mahdollinen.

”Demokraattipuolueen äänestäjät saattavat herätä aiempaa enemmän siihen, että vaikka he eivät erityisesti tykkäisi Joe Bidenista, niin ajatus, että korkeimman oikeuden kokoonpano vuosikymmeniksi muuttuu, saattaisi kuitenkin olla viimeinen ratkaiseva asia, joka saa demokraattien äänestäjät menemään vaaliuurnille.”

Trump on jo julkistanut 20 konservatiivisen nimen listan. Joku listan ehdokkaista on mitä todennäköisimmin Ruth Bader Ginsburgin seuraaja. Vahva ehdokas uudeksi korkeimman oikeuden tuomariksi on 48-vuotias Amy Coney Barrett, on Yle kertonut.

Annalan mukaan suurta merkitystä on sillä, ehtiikö Trump viemään nimitysprosessin loppuun ennen vaaleja, sillä se olisi Trumpille iso voitto. Jos Trump siinä ehtii, se Annalan mukaan parantaa hänen mahdollisuuksiaan vaaleissa. Biden on vaatinut, että seuraaja nimitettäisiin vasta vaalien jälkeen.

Annala toteaa, että äänestäjät usein muistavat parhaiten viimeisimmän voiton tai tappion. Seuraajan nimittäminen ”voi jopa ratkaista vaalituloksen”, hän sanoo.

