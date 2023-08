Kesäkuussa edesmenneen Italian moninkertaisen ex-pääministeri Silvio Berlusconin mediayhtiö Media for Europe (entinen Mediaset) eli MFE on käynyt kesän aikana läpi rajun turbulenssin, joka on heiluttanut myös yhtiön osaketta ja koko Milanon pörssiä. Taustalla on epävarmuus Berlusconin vuonna 1980 perustaman yhtiön tulevaisuudesta.