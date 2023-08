Turun Meyerin telakalla valmistuu Icon of The Seas -risteiIyalus, joka herättää paitsi ihastusta myös huolta ympäristö- ja turvallisuussyistä.

Suomi mainittu. Turun Meyerin telakalla valmistuu Icon of The Seas -risteiIyalus, joka herättää paitsi ihastusta myös huolta ympäristö- ja turvallisuussyistä.

Turussa valmistuva maailman suurin risteilijä Icon of the Seas kerää poikkeuksellisen paljon kritiikkiä maailmalla jo ennen neitsytmatkaansa.

Kritiikin kärki kohdistuu ”planeetan suurimman risteilijän” ympäristökuormitukseen sen suuren koon vuoksi. Arvostelua riittää, vaikka alus on teknisesti edistyksellinen esimerkiksi jätehuoltonsa, tehokkuuteensa ja lng-polttoaineensa takia.

Arvostelua herättää sekin, että XXL-kokoiset alukset ovat niin isoja, että useimpien satamien infra ei kykene hallitsemaan niihin liittyvää logistiikkaa jo isojen ihmismäärien takia. Suosituimmat satamat ovat jo ennestään ongelmissa.

Onnettomuustilanteissa suuri koko hidastaa arvostelijoiden mukaan tehokasta pelastustyötä. Aluksen kokoa suhteutetaan uutisoinnissa toistuvasti haaksirikkoutuneeseen Titaniciin.

Aluksen valtava viihde- ja ravintolatarjoilu on herättänyt ihastusta mutta myös voimakasta arvostelua kerskakuluttamisen ihannoinnin takia.

Alukselle tulee muun muassa useita vesipuistoja, luistelurata, minigolf, kiipeilypuisto ja yli 40 ravintolaa ja hyvin paljon muuta. Risteilyjä markkinoidaan ensisijaisesti lapsiperheille.

Arvostelu alkoi X-palvelussa (entinen Twitter), jossa Icon of the Seas -alusta haukutaan monsteriksi, ihmiskunnan nousun ja romahduksen ilmentymäksi ja nimellä Icon of Disease, jonka voisi suomentaa sairauden ikoniksi. Osin arvostelu tulee somelle tyypilliseen tapaan nimimerkin takaa.

On jopa vaadittu, että valtioiden pitäisi kieltää näin isojen alusten rakentaminen.

Kasvavasta arvostelusta uutisoivat myös kansainvälinen media, kuten Euroopassa saksalainen Focus-lehti ja uutistoimisto AFP, Yhdysvalloissa uutiskanava CNN.

Alusta on mainostettu maailman suurimmaksi lajissaan. Siihen mahtuu lähes 10 000 ihmistä aluksen henkilökunta mukaan lukien. Aluksella on 20 kantta ja pituutta 364,5 metriä. Alus on 65 metriä leveä.

Aluksen tilaaja Royal Caribbean kuittaa kritiikin sillä, että aluksen ensimmäiset matkat myytiin loppuun nopeasti. Risteilyt alkavat tammikuussa 2024 Miamista käsin.

