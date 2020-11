Ranskan presidentti Emmanuel Macron tuomitsee väkivallan reaktiona pilakuviin. Macron linjaa Al Jazeeralle antamassaan haastattelussa aikovansa ”aina puolustaa kirjoittamisen, ajattelun ja piirtämisen vapautta” Ranskassa.

Macron on julkaissut videon haastattelusta Twitter-tilillään. Haastattelu ovat uutisoineet myös muun muassa Reuters ja Le Parisien. Suomessa haastattelusta uutisoi ensimmäisenä Verkkouutiset.

Macronin mukaan Ranskassa on liikkeitä, jotka eivät noudata tai kunnioita ranskalaista lakia ja harjoittavat väkivaltaa islaminuskon nimissä. Hän korostaa, että on täysin eri asia vastustaa islamin nimissä tehtävää terrorismia, kuin islamia itsessään.

”Haluan, että ymmärrätte, miten me toimimme Ranskassa. Useiden vuosien ajan olemme taistelleet terrorismia vastaan voimalla. Se on vienyt jo yli 300 kansalaisemme ja joskus myös ulkomaalaisten Ranskassa olleiden hengen. Islamin nimissä tehtävä terrorismi kirous kaikille maailman muslimeille. Vastustamme terrorismia, jota tehdään islamin nimissä, emme islamia.”

Samalla Macron toteaa painokkaasti ymmärtävänsä ja kunnioittavansa ihmisiä, joita pilakuvat järkyttävät.

Ranskassa on nähty tällä viikolla väkivallan tekojen sarja. Torstaina tunisialainen mies teki veitsi-iskun Nizzan katedraaliin ja tappoi kolme ihmistä. Lauantai-iltana Lyonissa ammuttiin ortodoksipappia, kun tämä oli sulkemassa kirkkoa. Lisäksi lokakuun 16. päivä tšetšeenimies tappoi opettajan, joka oli opetustarkoituksessa näyttänyt pilakuvia oppilailleen.

Aiemmin konfliktinratkaisujärjestö CMI:ssä työskennellyt kansanedustaja Hussein al-Taee (sd) kommentoi Ranskan tilannetta niin ikään Al Jazeeralle.

”Olen vihainen siitä, että ääri-islam käytöksellään kaappaa Islamin. Käyttää väkivaltaa, tappaa Yazidi-naisia ja häätää kristittyjä kodeistaan julistaen Allahu Akbar. Kytkekään ääri-islam pois, niin tilanne rauhoittuu myös maailmalla. Selättäkää ääri-islam ideologisesti. Ja käykää teologista vuoropuhelua islamin sisällä”, hän kertoo vastanneensa kysymykseen, onko hän itse itse vihainen siitä, että profeetta Muhammadia pilkataan.

Jihadismin tutkija Juha Saarinen katsoo, ettei Ranskan tilannetta voi typistää kiistelyksi sananvapaudesta ja sen rajoista.

“Pikemminkin siinä on kyse suvereniteetin ja väkivallan monopolin ylläpitämisestä”, hän kommentoi Twitterissä.

Sotatieteiden tohtori Antti Paronen puolestaan kommentoi Lyonin lauantaista iskua todeten, että uhri sopii muihin tällä viikolla tapahtuneisiin väkivallantekoihin.

”Huomion arvoista on, että tekijä on paennut. Tähän iskutapaan on kannustettu jihadistisen liikkeen parissa jo vuosia. Tavoitteena on jatkaa iskuja ja kytkeä väkivalta laajaan kontekstiin.”

Päivitys klo 12.50: Lisätty Antti Parosen kommentti.

Lue seuraavaksi: