Jos perussuomalaisille ei kesän 2021 kuntavaaleissa suurta valtakunnallista jytkyä tullutkaan, niin paikallisia jytkyjä on tullut useampikin. Perussuomalaiset nousivat suurimmaksi puolueeksi Ylöjärvellä, Haminassa, Orimattilassa, Hämeenkyrössä ja Kihniössä.

Suurin näistä paikkakunnista on 33 264 asukkaan Ylöjärvi.

Perussuomalaisten kannatus nousi 11,2 prosenttiyksikköä 23,7 prosenttiin. Aiemmin suurimpana puolueena olleen kokoomuksen ääniosuus laski 0,5 prosenttiyksikköä 21,8 prosenttiin. Perussuomalaisilla on nyt 13 valtuustopaikkaa ja kokoomuksella 12 paikkaa Ylöjärvellä.

Eniten perussuomalaisten kannatusnousu rokotti vihreitä, keskustaa ja vasemmistoa, jotka menettivät yhteensä 7 valtuustopaikkaa, eli saman verran, mitä perussuomalaiset sai uusia.

Myös Haminassa nähtiin jytky, kun perussuomalaisten kannatus nousi viime vaaleista 9,3 prosenttiyksikköä 25,7 prosenttiin. Aiemmin suurimpana puolueena olleen sdp:n kannatus laski 2,9 prosenttiyksikköä 23,3 prosenttiin. Puolueilla on nyt yhtä monta valtuustopaikkaa.

Pienen jytkyn Haminassa teki myös Liike Nyt, joka nousi tyhjästä kaupungin viidenneksi suurimmaksi puolueeksi ohi vihreiden. Liike Nyt keräsi 8,6 prosentin ääniosuuden ja sai neljä valtuutettua.

Samat puolueet yllättivät myös Orimattilassa, missä perussuomalaisten kannatus nousi 11,3 prosenttiyksikköä 27,8 prosenttiin ja Liike Nyt sai heti 7,1 prosentin kannatuksen. Perussuomalaisilla on nyt 10 valtuustopaikkaa, kun toiseksi ja kolmanneksi suurimmilla kokoomuksella ja keskustalla on 7 paikkaa. Liike Nyt sai 2 paikkaa ja on yhtä suuri kuin vihreät.