Saksan perustuslakituomioistuin näytti keskiviikkona vihreää valoa Euroopan unionin 750 miljardin euron elpymispaketille.

Saksalaiset elpymispaketin vastustajat olivat valittaneet paketista maan perustuslakituomioistuimeen ja pyytäneet sitä kieltämään elpymisrahoituksen hyväksymisen.

Valittajien mukaan paketti on ristiriidassa Saksan perustuslain ja Euroopan unionin perussopimuksen kanssa.

Perustuslakituomioistuin päätti, että se ei estä elpymisrahaston ratifiointia Saksassa. Saksan liittopresidentti voi nyt antaa sinettinsä paketille.

Perustuslakituomioistuimen mukaan ei ole ”hyvin suurta todennäköisyyttä” sille, että elpymispaketin hyväksyminen rikkoisi Saksan perustuslakia.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi twiitissään toivottavansa päätöksen tervetulleeksi.

Helsingin yliopiston poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen totesi Twitterissä, että Saksan perustuslakituomioistuin aikoo selvittää, sisältääkö elpymispaketti mahdollisuuden pysyvämpään järjestelyyn.

Kaikkien EU-maiden parlamentit eivät ole vielä hyväksyneet elpymispakettia. Suomessakin paketin käsittely on kesken.

EU:n budjettikomissaari Johannes Hahn on hoputtanut jäsenmaita asiassa. Hänen mukaansa komissio on valmis lainanottoon heti kun se on laillisesti mahdollista.

Lue lisää: