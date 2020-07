Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni vaati EU:n elvytyspaketista laajaa kansalaiskeskustelua puoluekokouksessa. Elvytyspaketti saattaa nousta syyskuun kokouksen pääaiheiksi.

Paketista kysyttiin tiedotustilaisuudessa Annika Saarikolta, joka ilmoittautui keskustan puheenjohtajakisaan.

Saarikko pitää hyvänä asiana, jos keskustan puoluekokouksessa ja keskustan sisällä laajemminkin käydään EU-keskustelua, ja EU-linjakeskustelu sopii hänelle erittäin hyvin.

Saarikon mukaan keskusta on osana hallitusta sitoutunut kokonaisuuteen, josta EU-johtajat viime viikolla sopivat. Saarikon mukaan paketista on tunnistettava kaksi erillistä kysymystä, monivuotinen rahoituskehys ja elpymisrahasto koronakriisiä varten.

Saarikko huomauttaa, että neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä alkoivat jo viime vaalikaudella Juha Sipilän (kesk) hallituksen johdolla. Hän pitää lopputulosta kehyksen osalta vähintäänkin kohtuullisena.

Elpymisrahasto taas luotiin akuuttiin tarpeeseen ja sen tarkoitus on tasata eroja Euroopassa pohjoisen ja etelän välillä. Saarikko huomauttaa, että elpymisrahasto on rakenteeltaan monin tavoin uusi. Sen osalta olisi hänen mukaansa pohdittava ennen kaikkea periaatteita eli sitä, mitä tapahtuu niissä maissa, joihin varoja elpymisen nimissä nyt koronan jälkeen käytetään. Saarikko viittaa siihen, miten rahaston varoja käytetään.

Toinen vähintään yhtä oleellinen seikka on Saarikon mukaan se mitä mekanismille tapahtuu tulevaisuudessa. Hänen käsittääkseen Suomi ei ole sitoutunut siihen, että rahastosta tulisi pysyvä käytäntö.

Saarikko totesi, että hän on itse kasvanut EU-Suomeen, eikä hänellä ole tarvetta pohtia sellaista tietä, jonka Britannia valitsi. Saarikko huomauttaa havainneensa, että Britannia on jo nyt brexitin takia menettänyt taloudellisesti yhtä paljon rahaa kuin se on maksanut EU-jäsenmaksuja koko EU-jäsenyytensä aikana. Hän arveli, että seuraukset brexitistä ovat Britannian kannalta pitkällä tähtäimellä hyvin kohtalokkaita.

Saarikko ”rohkeni” tuoda esiin vielä yhden asian EU-kysymykseen. Hänen mielestään on ongelmallista, että aika ajoin tuntuu, että EU:ssa unohdettaisiin se, että EU muodostuu paitsi jäsenvaltioista myös jäsenvaltioiden kansalaisten näkemyksistä.

”Sillä pitää olla luottamuspohja.”

Saarikko olisi toivonut, että jo brexit olisi riittävästi herätellyt EU:n arvoyhteisöä keskustelemaan siitä, mihin suuntaan nyt ollaan menossa. Samalla Saarikko korosti, että Suomen paikka on osana EU:n arvoyhteisöä ja hän on sitoutunut EU-johtajat ja Suomen hallitus viime viikolla tekivät.

Saarikolta kysyttiin suoraan EU-linjaeroja Kulmuniin nähden.

”En osaa ottaa aidosti kantaa siihen, mikä voi olla linjaeromme välillämme, jos sellaista on EU-kysymyksissä”, Saarikko totesi.

Saarikko korosti moneen kertaan, että hän on sitoutunut ratkaisuihin, joita hallitus on tehnyt elpymispaketin osalta ja sitoutunut siihen, että Suomi on osa EU:ta ja eurooppalaista arvoyhteisöä.

Saarikko pitää ”oikeutettuna sanoa ääneen” nettomaksajakeskustelusta, että vaikka Suomen monia muita suurempi nettomaksuosuus voi harmittaa ja äkkiseltään tuntua kurjalta, on hyvä verrata niihin maihin, jotka ovat nettosaajia.

”Millaiseen maajoukkoon haluamme ryhmittyä ja kuulua oman elintasomme ja yhteiskuntamme osalta?” Saarikko pohti.