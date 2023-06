Petteri Orpo on tuleva pääministeri ja Elina Valtonen nousee ulkoministeriksi.

Suomen Pankki kirjelmöi viikonloppuna hallituksen muodostajalle, tulevalle pääministeri Petteri Orpolle (kok) hallitusohjelman keskuspankkia koskevasta kirjauksesta.

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan ”hallitus seuraa ja pyrkii hallitsemaan Euroopan keskuspankin ja Suomen Pankin kautta valtiolle muodostuvaa rahoitusriskiä”. Samassa hallitusohjelman kirjauksessa todetaan lisäksi , että ”Suomi ajaa no bailout -säännön toteutumista myös Euroopan keskuspankin tasolla” ja ”Suomi ajaa toimia, joilla rajataan eurojärjestelmän systeemiriskiä.”

Suomen Pankin johtokunnan mukaan kirjaus on ongelma keskuspankin itsenäisyyden ja riippumattomuuden kannalta.

”Meidän lähtökohta on se, että hallitusohjelma on perussopimusten mukainen. Jos on joku virhe, se pitää tietysti korjata”, Orpo vastasi sunnuntaina tiedotustilaisuudessaan.

Kokoomuksen tuleva ulkoministeri Elina Valtonen muistuttaa, että kyse on osin olemassaolevista kirjauksista.

”Eiköhän tässä ole tulkinnasta kyse, ei ole tarkoitus mennä EU:n perussopimuksia vastaan. No-bailout-periaate sitoo jo Euroopan keskuspankkia.”

Tiedettiin kyllä, että tästä tulee paljon kritiikkiä

Orpo kertasi sunnuntain tiedotustilaisuudessaan Suomen tilannetta ja talousuudistusten välttämättömyyttä.

”Tiedettiin kyllä, että tästä tulee paljon kritiikkiä, mutta tämä on tehtävä, jotta Suomi on hyvinvointivaltio jatkossakin”, hän kommentoi hallitusohjelman osakseen saamaa arvostelua.

”Suomi tarvitsee reippaita rakenteellisia uudistuksia, meidän täytyy saada ihmisille kannustimet kuntoon lähteä töihin, jos me saadaan ne avoimet työpaikat, joita maassa on ja työttömät kohtamaan, kaikki voittavat.”

Tuleva työministeri Arto Satonen toivoo työmarkkinaosapuolilta yhteistyötä.

”Me toteutetaan nyt se, mikä muissa Pohjoismaissa on jo toteutettu. Toivon, että tätä voidaan tehdä rakentavassa yhteistyössä kaikkien työmarkkinaosapuolien kanssa.”

Ympäristöministeriksi nouseva Kai Mykkänen linjaa, että uusi hallitus sitoutuu ilmastolain tavoitteisiin. Hän sanoo, että nyt kosketaan ”vähemmän pakoputkeen, mutta enemmän savupiippuihin eli teollisuuteen”.

"2030-luvun puoliväliin mennessä päästöt ilmakehään Suomi harppaa kohti hiilinegatiivista Suomea”, Mykkänen kommentoi.

Orpon mukaan myös maahanmuuttoon löydettiin hallitusneuvotteluissa hyvä ratkaisu.

”Maahanmuuttopolitiikkaa uudistetaan pohjoismaiselle tasolle. Työperäistä maahanmuuttoa edelleen silti edistetään.”