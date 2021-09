Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka pitää vihreiden puoluekokouksen hyväksymää aloitetta kannabiksen vapauttamisesta vaarallisena ja myös ristiriitaisena Suomen muuhun päihdepolitiikkaan nähden.

”Vihreiden puoluekokouspäätöksen jälkeen minun on pakko kysyä, eikö vihreyteen kuulu ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen? Kuinka kannabiksen laillistaminen vähentäisi huumehaittoja, kun suurimmat huumehaitat Suomessa tulevat sekakäytöstä? Sekakäyttö lisääntyy varmasti, jos laillisten päihteiden määrä kasvaa. Nytkin useilla vieroitukseen hakeutuvilla nuorilla on yhtenä huumeena kannabis. Harvalla kuitenkaan pelkästään kannabis”, Vainikka kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Vainikan mukaan aloitteen tekijät vetoavat, että kannabiksen kauppa siirtyisi katukaupasta kioskeihin, kun myynti laillistettaisiin ja tuotaisiin verotuksen ja sääntelyn piiriin.

”Jotenkin tuntuu, että nämä henkilöt eivät tiedä tai tunnista sitä, että huumekauppa on jo siirtynyt nettiin ja siellä myös alaikäisten ulottuville. Toisaalta kannabiksen kotikasvatus on erittäin yleistä. Aloitteessa ei puhuttu lainkaan siitä, kuinka kannabiksen nettikauppa estettäisiin ja miten kotiviljelyä valvottaisiin.”

”Euroopan unionin huumeseurantakeskuksen EMCDDAn selvityksissä ilmenee, että etenkin nuorten kannabiksen käyttö on lisääntynyt, samoin tieto käytöstä aiheutuvista haitoista. Laillistaminen on useissa maissa lisännyt kannabiksen käyttöön kohdistuneita innovaatioita ja uusien tuotteiden kehittämistä, mikä haastaa valvontaa. Kasveja on jalostettu entistä huumaavammiksi hybridikasveiksi, eli ne sisältävät huomattavan määrän THC:tä [kannabiksen huumaava ainesosa]”, Vainikka kirjoittaa.

Hänen mielestään Suomi tarvitsee linjakkuutta päihdepolitiikkaan. Sitä vihreiden aloite ei Vainikan mielestä edistä.

”Tupakkalainsäädäntöä on kiristetty, ja tavoitteena on savuton Suomi. Näin pitää olla. Nykyisen hallituksen johdolla on valmisteltu päihde- ja riippuvuusstrategia, kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma sekä lapsistrategia. Kannabiskeskustelussa on syytä pysähtyä niiden äärelle ja pohtia, miten sovittuja tavoitteita edistetään. Oleellista on hoitoon pääsyn helpottaminen ja viranomaisyhteistyön tiivistäminen. Kukaan ei hyöty poukkoilevasta päihdepolitiikasta”, Vainikka kirjoittaa.

Suomen päihdepolitiikassa tarvitaan normeja, joilla edistetään kansanterveyttä ja ihmisoikeuksia, Vainikka kirjoittaa. Hän on huolissaan siitä, että kannabiksen laillistaminen lisäisi varsinkin nuorten kannabiskokeiluja entisestään. Kannabiksen käyttö on erityisen haitallista nuoruusiässä.

”Suomessa kannabiskokeilut ovat lisääntyneet, ja kasvavan lapsen tai nuoren psyykelle kannabis on erityisen haitallista. Erityisesti on huomioitava kannabiksen vaikutukset nuorten aivojen kehitykseen. Tutkimuksilla on pystytty osoittamaan kannabiksen vaikuttavan negatiivisesti nuoren aivojen kehitykseen ja altistavan useille mielenterveydenhäiriöille sekä lisäävän itsemurhariskiä. Kannabiksen käyttö on useiden tutkimusten mukaan lisännyt ahdistuneisuus- ja masennusoireita, jotka vaikuttavat negatiivisesti työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon”, Vainikka kirjoittaa.