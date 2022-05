SDP:n kansanedustaja Raimo Piirainen sanoo yllättyneensä ”tietyllä tavalla”, kun saman eduskuntaryhmän Erkki Tuomioja kertoi tällä viikolla Helsingin Sanomissa olevansa valmis äänestämään Suomen Nato-jäsenyyden puolesta.

”Ehkä Erkillä on jo ulkoministeriajalta enemmän tietoa kuin mitä meikäläisellä on. Hän on ulko- ja turvallisuuspolitiikan kärkimiehissä tälläkin hetkellä, ehkä hänellä on sieltäkin kautta enemmän tietoa”, Piirainen sanoo Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -haastattelussa.

Piirainen ei ole valmis muuttamaan avoimesti Nato-jäsenyydelle kielteistä kantaansa, joka on SDP:n eduskuntaryhmässä poikkeus. Kainuulaisedustajan perusteluissa esiin nousee Venäjä.

