Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö julkisti tänään torstaina myönteisen Nato-kantansa yhdessä pääministeri Sanna Marinin (sd) kanssa.

Tasavallan presidentin verkkosivuilla julkaistussa kirjoituksessaan Niinistö linjaa Suomen muuttunutta asemaa.

”Suomi ei Nato-jäsenenä kasva kokoaan suuremmaksi. Päättäväisyys ei aina tarkoita näyttävyyden hakemista. Rakentavaa linjaamme arvostetaan”, Niinistö kirjoittaa.

”Nato-jäsenellekin maantiede säilyy ennallaan. Venäjä on ja pysyy Suomen rajanaapurina. Sen kanssa on myös jatkossa kyettävä hoitamaan käytännön asioita. Nato-maa Norja on pystynyt toimimaan näin,” Niinistö linjaa.

Suomen odotetaan hakevan Nato-jäsenyyttä ensi viikolla.

