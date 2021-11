Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusyksikön johtaja Mika Salminen toppuuttelee keskustelua tarpeesta kiirehtiä kolmannen koronarokotuskierroksen laajentamista.

Salminen kommentoi asiaa Ylen aamulähetyksissä tiistaina. Viikonloppuna hallitusriveistäkin kuului arvostelua THL:lle, joka ei ministereiden vaatimuksista huolimatta ole aikaistanut koronarokotusasiantuntijaryhmän kokousta.

”Meillä ei ole suurta kiirettä”, sanoo Mika Salminen.

”Meillä on annettu rokotteet sellaisella [pidemmällä] annosvälillä, joka tuottaa yhä hyvän vasteen, itse asiassa paljon paremman kuin useimmilla muilla mailla”, hän selittää.

Suomi antoi ensimmäiset ja toiset rokotteet useimmille kansalaisille pidemmällä annosvälillä kuin useat muut Euroopan maat – käytännössä toinen rokote on siis annettu suomalaisille myöhemmin. Näin ollen muilla mailla on ollut kovempi tarve saada kolmannet rokotteet annettua kansalaisille, joiden rokotussuoja alkaa hiipua. Suomi onkin EU-vertailussa hännillä, kun tarkkaillaan kolmannen rokotuskierroksen edistymistä.

Toisaalta Suomessakin jo 2,5 miljoonaa ihmistä on oikeutettuja kolmanteen annokseen, Mika Salminen huomautti.

”Sitten kun muut tarvitsevat, hekin saavat rokotteen”, Salminen jatkaa.

Salminen kommentoi lähetyksessä myös omikronvarianttia, jonka tulo Suomeen on hänen mukaansa väistämätöntä. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, kuinka laajalle levinnyt ja kuin vakava tapaus uusi muunnos on.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR on koolla keskiviikkona ja sen on määrä päättää kolmannen rokotuskierroksen laajentamisesta. Hallitus puolestaan on koolla tiistaina, ja sen asialistalla ovat epidemiatilanteen sekä omikronvariantin mahdollisesti edellyttämät muutokset koronatoimiin.