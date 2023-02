Kanada on havainnut arktisella alueella Kiinan tarkkailulaitteistoa, jonka epäillään urkkivan tietoa sotilaallisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin. Kanadan asevoimat löysivät jo syksyllä kiinalaisia poijuja vesialueeltaan ja nostivat ne ylös, uutisoivat BBC ja kanadalainen tv-kanava CTV.

Kanadan puolustusministeri Anita Anand sanoo, että maan hallitus on tietoinen Kiinan tarkkailupoijuista, eikä ilmiö ole tullut heille yllätyksenä. Kanadan asevoimien mukaan Kiina on yrittänyt suorittaa erilaisia tarkkailuoperaatioita Kanadan ilmatilassa ja vesialueilla vuodesta 2022 saakka.

Viimeisimmät havainnot tarkkailutoiminnasta Kanadan arktisella alueella tulevat vain muutama viikko sen jälkeen, kun Yhdysvalloissa havaittiin kiinalainen vakoilupallo. Pallo lensi myös Kanadan ilmatilassa, kunnes Yhdysvallat ampui sen alas.

Kiina on jo pitkään ollut kiinnostunut arktisesta alueesta ja maa toivoo saavansa alueelta lyhyemmän kauppareitin Eurooppaan jäämassojen sulaessa ilmastonmuutoksen seurauksena. Asiantuntijat ovat kuitenkin muistuttaneet, että Kiinan arktisen alueen intresseissä on myös sotilaallinen näkökulma.

Entinen Kanadan asevoimien upseeri ja Centre for International Governance Innovation -ajatushautomon tutkija Roberto Mazzolin sanoo, että Kanada on perinteisesti nähnyt arktisen alueen uhkista vapaana. Kiinan ja Venäjän kiinnostus aluetta kohtaan on kuitenkin muuttanut tilanteen.