Perustuslakivaliokunnan tiistainen päätös siitä, että EU:n elvytyspaketin hyväksyminen vaatii eduskunnassa määräenemmistön puhuttaa tutkijoita. Moni katsoo perustuslakivaliokunnan roolin perustuslaillisuuden tulkitsijana hämärtyneen. Huolestuttavan pidetään myös poliittista jakolinjaa valiokunnan sisällä.

Valiokunnassa kuultavina käyneet professorit katsoivat, että elvytysväline olisi voitu hyväksyä yksinkertaisella enemmistöllä, kuten tähänkin saakka EU:n omia varoja koskevat päätökset. Kokoomuksen, perussuomalaisten ja hallituspuolueista keskustan jäsenet äänestivät kuitenkin määräenemmistön puolesta. Päätös syntyi äänin 9-8.

”Suomessa on vakavan pohdinnan paikka, kun perustuslakivaliokunnassa kannat jakautuvat niin usein poliittisen jakolinjan mukaisesti. Jos asiantuntijalausunnot eriävät toisistaan, niistä voi poimia kantaa tukevat johtopäätökset. Se ei ole oikeudellista vaan poliittista harkintaa”, politiikan tutkija Johanna Vuorelma huomauttaa Twitterissä.

Oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen korostaa, että valiokunnan asiantuntijoiden selkeä enemmistö näki enemmistöpäätöksen riittävän.

Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Timo Miettinen näkee päätöksessä myös laajemman ongelman, joka koskee kansallisten tuomioistuinten roolia EU-oikeuden tulkitsijoina.

”Merkittävämpi kysymys on: 1) perustuslakivaliokunnan rooli nimenomaan perustuslaillisuuden tulkitsijana – nyt päätöksessä oli monia argumentteja, jotka osuivat jonnekin politiikan ja spekulaation välimaastoon. 2) Kansallisten tuomioistuinten rooli EU-oikeuden tulkitsijana. Erityisesti jälkimmäisellä on pitkäaikaisia seurauksia EU:n oikeusjärjestyksen yhtenäisyydelle. Se, ovatko päätökset EU-oikeuden mukaisia, pitäisi jättää EU-tuomioistuimen päätettäväksi”, hän pohtii tviiittiketjussaan.

Miettisen mukaan on kysyttävä myös, mikä erottaa elvytysrahaston 2010-luvun ratkaisuista kuten tukipaketeista, ohjausjaksosta tai EVM:stä.

“Yksi vastaus on, että elpymisrahaston taustalla oleva finanssipoliittinen ajattelu on erilaista. Tällöin kysymys on, mitä tämä erilaisuus merkitsee oikeudellisesti. Onko talouskuri kirjoitettu sisään EU:n perussopimuksiin? Vai voidaanko EU:ssa valita myös elvyttävämpi linja, jos vastineeksi vahvistetaan muita "terveen taloudenpidon" periaatteita?”

Perustuslakivaliokunnan jäsen Anna Kontula (vas) ottaa osaa keskusteluun huomauttamalla, että oleellista olisi kysyä, onko nyt tapahtunut jokin laadullinen muutos, joka estäisi perustuslakivaliokuntaa suorittamasta perustehtäväänsä ja vaarantaisi kansallisen perustuslainmukaisuuden valvonnan.

“Merkkiä tällaisesta en ole toistaiseksi havainnut. Ei ole syntynyt jakolinjoja, jotka toistuisivat asiasta toiseen tai noudattaisivat politiikan muita jakoja. Selvää on, että kaikessa inhimillisessä toiminnassa on aina läsnä poliittinen ulottuvuus. Pätee myös kaikkeen oikeudelliseen harkintaan. ”

Kontula muistuttaa myös, että valiokunnissa on usein läsnä joistakin puolueista vain yksi edustaja, jolloin hänen mukaansa on teknisesti mahdotonta äänestää muuten kuin että koko puolue äänestää yhden kannan mukaan.

Timo Miettisen mukaan elvytyspaketin kaatuminen Suomen ratkaisujen vuoksi ei näytä todennäköiseltä.

”Luultavasti paketti laitettaisiin kasaan hallitustenvälisenä järjestelynä, joka oli pöydällä Unkarin ja Puolan oikeusvaltiomekanismia koskevan uhittelun yhteydessä”, hän arvioi.