Viron hallitus on päättänyt rajoittaa määräaikaisten oleskelulupien ja opintoviisumien myöntämistä Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisille, mutta toisen Schengen-maan, kuten Suomen, viisumilla venäläiset pääsevät edelleen kulkemaan Viron kautta.

”Viro ei yleensä ole vielä peruuttanut voimassa olevia viisumeja. Tämä on kuitenkin asia, jota on harkittava. Viro on myöntänyt Venäjän kansalaisille yli 50 000 voimassa olevaa Schengen-viisumia, mikä on liikaa”, Reinsalu sanoi Vikerhommik-radio-ohjelmassa Viron yleisradion ERR:n mukaan.

Venäjän kansalaiset, joilla on viisumi muista Schengen-valtioista hyödyntävät Viron lentokenttiä matkustaakseen muualle Eurooppaan.

”Koska lentoliikennettä ei ole, nämä ihmiset ovat alkaneet ylittää länsirajaa joko matkailu- tai jossakin muussa tarkoituksessa. Tallinnan ja Riian lentoasemilla on suurin paine. Mutta liikenne on kasvanut myös Suomessa. Tilanne vilkastui, kun Venäjä poisti koronavirusta koskevat rajoitukset, jotka estivät Venäjän kansalaisia poistumasta maasta”, ministeri sanoi.

Reinsalu perää yleiseurooppalaisia rajoituksia

Reinsalun mukaan yksinkertaisin ”lääke” olisivat yleiseurooppalaiset rajoitukset.

”Tämä edellyttäisi pääsääntöisesti Venäjän kansalaisten pääsyn katkaisemista Eurooppaan, mitä Viro tulee ehdottamaan.”

”Tapaan EU:n ulkoministerit Prahassa myöhemmin elokuussa, jossa esittelen yleiseurooppalaisen rajoitussuunnitelman”, ulkoministeri lupasi.

”Suomalaiset epäävät 50 prosenttia viisumeista. Kehottaisin alueen maita, erityisesti niitä, joilla on yhteinen raja Venäjän kanssa, lopettamaan turistiviisumien myöntämisen, joka on käsittämätöntä sota-aikana, ja lopettamaan vilkkaan rajaliikenteen”, hän sanoi.

”Tällä hetkellä meidän täytyy päästää maahan venäläiset matkustajat joiden viisumit on myöntänyt kolmas EU-maa. Voidaan puhua EU:n itärajalla sijaitsevasta kulkukäytävästä manner-Eurooppaan. Meidän tulee sulkea se, yhdessä Euroopan-laajuista ratkaisua etsien, mutta myös välittömästi samanlaisilla kansallisilla ratkaisuilla kuin me teimme keväällä”, Reinsalu sanoi Ilta-Sanomille.

Reinsalun mukaan Latviassa on periaate, josta voisi ottaa mallia. Siellä Venäjän kansalaisten on maahan tullessaan allekirjoitettava asiakirja, jossa he ilmoittavat tuomitsevansa Putinin sodan Ukrainassa.

LUE SEURAAVAKSI: