Työministeri Tuula Haatainen (sd) kertoo hämmästyneensä keskustan entisen puheenjohtajan ja ex-valtiovarainministerin Katri Kulmunin hallitukseen kohdistamasta rankasta arvostelusta.

Kulmuni sanoi Ilta-Sanomissa suoraan, että hallituksen pitää ainakin noudattaa ”itse sopimiaan asioita eikä koko ajan lieventää niitä”.

”Ainakin keskustan pitäisi pidättäytyä niissä tavoitteissa, mitä on asetettu. Eihän se niin voi olla, että koronan varjolla unohdetaan, että meillä oli todella isoja taloudellisia ongelmia jo ennen pandemiaa. Nyt eletään... tai vuosi on eletty pelkästään velkarahan jakamisella. Siitä on kyllä päästy sopuun, mutta talouden tervehdyttämisestä ei”, Kulmuni huomautti.

Hän sanoo ymmärtävänsä, ettei työllisyysaste koronan takia tänä tai ensi vuonna nouse.

”Mutta kun ei ole näköpiirissäkään, että se nousisi. Me tulemme ottamaan koko vuosikymmenen velkaa. Seuraava ja sitä seuraava eduskunta joutuu kohtaamaan todella isot taloudelliset ongelmat. Meillä on vanha sanonta, jonka kuulin viikko sitten yhdeltä pellolaiselta: ei se niin voi olla, että elämässä hankkii tai saa kaiken, minkä haluaa, vaan ainoastaan sen, mitä ilman ei voi olla. Minusta tämä on aika hyvä neuvo myös julkiseen talouteen.”

Haatainen vastasi Ylen Ykkösaamussa Kulmunille, ettei isoja päätöksiä koskaan ole tehty kerralla.

”Hämmästyin tuota kommenttia. Olen pitkään ollut monena ministerinä ja koskaan ei yhdellä kertaa ole tehty isoja päätöksiä, mutta tämän hallituksen aikana on tehty monia päätöksiä. Ehkä Kulmuni kantaa huolta siitä, miten koronasta selvitään ja tottakai se on hallituksen huoli. Ei nämä työllisyyspäätökset ja toimenpiteiden etsiminen lopu tähän. Se on iso ja tärkeä asia, sen tunnustan, että tämä on ihan ykkösasioita.”

Haataisen mukaan tavoite työllisyysasteen nostamisesta 75 prosenttiin ei ole luovuttu, mutta sen aikajännettä on koronan vuoksi jouduttu pidentämään. Sama koskee tavoitetta uusien työllisten määrästä, jota hallitus nosti syyskuussa ja tavoitteena on nyt 80 000 uutta työllistä. Tavoite on määrä saavuttaa vuosikymmenen loppuun mennessä, kun aikaisemmin aikaraja oli hallituskauden lopulla.

”75 prosentin työllisyysaste ei ole kadonnut minnekään, mutta aikajännettä päätettiin jatkaa, koska korona tuli päälle. Samanaikaisesti päätettiin tätä 60 000:ta nostaa 80 000:teen, mutta aikajänne tuli pidemmäksi”, Haatainen selvitti.

Työmarkkinaosapuolten neuvottelut yli 55-vuotiaiden työllisyystoimista kariutuivat viime viikon maanantaina. Hallitus odotti työmarkkinaosapuolilta esitystä keinoista, joilla yli 55-vuotiaiden työllisyyttä voidaan parantaa vähintään 10 000 työllisellä. Pallo siirtyi takaisin maan hallitukselle, ja ratkaisuja odotetaan joulukuun aikana.

Haataisen mukaan työhön on jo ryhdytty.

”Hallitus käy nyt neuvotteluja. Tarkoitus on saada tasapainoinen ratkaisu, jossa ei myöskään ikääntyneitä työntekijöitä kohdella kaltoin. Meille sosialidemokraateille on tärkeää, että siinä on turvaavia elementtejä mukana.”

Muun muassa OECD on esittänyt työeläkeputken tukkimista vuoteen 2029 mennessä.

”Työministerinä haluan muistuttaa siitä, että ykkösasia on, että haluamme varmistaa, että ikääntyneet pysyvät työmarkkinoilla. Meillä on ikärasismia. Tähän pitää pureutua kaikilla keinoilla. Minusta ne keskeiset elementit ovat turvaa vahvistavia elementtejä, jotta työmarkkinoilla selvitään ja että meillä on keinoja sen varmistamiseksi, että työttömät pääsevät takaisin työmarkkinoille. Keinoja en voi tarkemmin kommentoida, koska neuvottelut ovat käynnissä”, Haatainen kommentoi.

