Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd) pitää käsittämättömänä näkemyksiä, joiden mukaan hallituksen ei pidä sekaantua työmarkkinapolitiikkaan.

”Minun on vaikea ymmärtää, mitä viisautta siinä on, koska jokaisen hallituksen taloustavoitteiden onnistumisen kannalta työmarkkinat ovat avainasemassa. Hallituksella täytyy olla jokin linja suhteessa työmarkkinoihin ja sopimustoimintaan. Mutta se on eri asia kuin mennä sanelemaan ratkaisuja, sekaantua yksittäisiin neuvotteluihin. Mutta kyllä jokaisella hallituksella täytyy olla jokin työmarkkinalinja”, hän toteaa Uutissuomalaisen haastattelussa.

Heinäluoma korostaa, että hallitus viime kädessä vastaa kaikesta, mitä maassa tapahtuu. Siksi myös pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksella pitää olla jokin konsepti, miten työmarkkinoiden kanssa mennään eteenpäin.

”Hallitus ei selviä tästä sillä, että se sanoo, ettemme sekaannu työmarkkinoihin.”

Lue seuraavaksi:

Heinäluoman mukaan hallituksen 75 prosentin työllisyystavoitteen toimenpiteet jäivät hallitusneuvotteluissa keskeneräisiksi. Siksi työmarkkinajärjestöt pohtivat niitä omissa työryhmissään.

”Työllisyyspolitiikan punainen lanka pitää olla hallituksella. Hallitus on laittanut itse narun kaulaan. Ei siinä ole muuta mahdollisuutta kuin onnistua”, Heinäluoma sanoo.

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopimusväännössä saatiin perjantaina neuvottelutulos. Neuvottelutulos menee nyt molempien osapuolten hallintojen käsittelyyn. Käsittelyn tuloksesta kerrotaan lauantaina loppuiltapäivästä.

Työmarkkinakierroksen päänavauksen syntyminen voisi arvioiden mukaan vauhdittaa monia neuvotteluja.

Lue lisää: