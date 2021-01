Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä esittää, että siviilipalvelusta on ”uudistettava rankalla kädellä”. Könttä kirjoittaa asiasta Puheenvuoro-blogissaan. Könttä on varapuheenjohtajana komiteassa, jonka on määrä pohtia asevelvollisuuden uudistamista. Komitean toimikausi päättyy lokakuun lopussa.

”Siviilipalveluksen suorittamismahdollisuuksia on vähennettävä ja painopiste on siirrettävä yhteiskunnan kannalta keskeisiin tehtäviin. Sopivia tehtäviä ovat esimerkiksi palo- ja pelastustoimi, ensihoito, logistiikka, öljyntorjunta, puolustusvoimien tukitehtävät, väestönhallinta ja niin edelleen”, katsoo Könttä.

Köntän mielestä siviilipalvelus pitäisi asteittain lopettaa kokonaan ja tuoda sen tilalle kansalaispalvelus.

”Uudistettua siviilipalvelusta tulisi asteittain muokata kohti kansalaispalvelua, jonka kesto voisi olla yhtenäinen asevelvollisuuden kanssa. Tulevaisuudessa nuori – miehet ja naiset yhtä lailla – suorittaisivat maanpuolustusvelvollisuuden asevelvollisuuden tai kansalaispalvelun myötä”, Könttä kirjoittaa.

Keskustalainen puolustusministeri Antti Kaikkonen on jo aiemmin esittänyt naisille kansalaispalvelusta. Kaikkonen avasi vuosi sitten Uuden Suomen haastattelussa, mitä kansalaispalvelus voisi käytännössä tarkoittaa.

