Todennäköisyys sille, että Venäjä käyttäisi ydinasetta Ukrainassa on yhä pieni, mutta ydinaseuhka on silti korkeampi kuin lähes 40 vuoteen, arvioi Yhdysvaltalaisen CNA-tutkimuslaitoksen Venäjä-tutkimusohjelman johtaja Michael Kofman War on the Rocks -podcastissa.