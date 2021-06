Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen ottivat sotesta yhteen Ylen A-studiossa.

Valtonen arvosteli Marinin hallituksen soten tulevan kalliiksi, sillä sote tuo pysyviä rakenteellisia lisämenoja ja hoidon saatavuuden heikentymisen takia ihmiset joutuvat ottamaan itselleen terveysvakuutuksia.

”Ei sotea voi ikinä saada valmiiksi. Minusta on ollut aivan käsittämätön harhaluulo, että tässä nyt jotenkin tehtäisiin jotakin maaliin”, Valtonen sanoi Ylellä.

”Tässä tulee jokainen suomalainen maksamaan enemmän ja erityisesti kaupunkilaiset.”

Valtosen mukaan ongelmien korjaaminen on tulevaisuudessa entistä hankalampaa hallituksen soten takia, koska palvelujärjestelmä siirtyy heikompaan asemaan.

”Tämä ei ole uudistus, tämä on miinoitus sotelle”, Valtonen täräytti.

Kiurun mukaan soten ”rakenteellinen ralli” on päättymässä. Kuntien ja kuntayhtymien perustason ja erityistason ”palveluviidakko” laitetaan nyt Kiurun mukaan yhden toimijan alle, joita syntyy enää 22, mikä on iso muutos.

”Tämä on se rakenteellinen muutos, ja tämä on ja pysyy sen jälkeen, kun eduskunta näin on sanonut”, Kiuru sanoi Ylellä.

Sitä vastoin soten sisältöuudistus on Kiurun mukaan vasta tulossa.

Eduskunta äänestää soten rakenneuudistuksesta ensi viikolla.

21 hyvinvointialuetta + Helsinki

Sote on tuomassa Suomeen 21 hyvinvointialuetta, mutta Helsingissä sote-palvelut ovat säilymässä Helsingin kaupungin ja HUSin vastuulla. Muutoksen on määrä tapahtua vuoden 2023 alussa.

Valtosen mielestä uusia hyvinvointialueita, joita aiemmin on kutsuttu maakunniksi, ei tarvita. Hänen mielestään kuntien pitäisi antaa luoda uusia yhteistyöalueita, joita on syntynyt jo nykyjärjestelmän pohjalta.

Sitä vastoin Kiurun mukaan nyt pitää myöntää, että kuntavetoinen sote-järjestelmä alkaa tulla tiensä päähän. Suomessa on hänen mukaansa jäljellä enää noin 70 kuntaa, jotka tähän pystyvät itse.

Siksi hallituksen mielestä tarvitaan uudet hyvinvointialueet, joita on kuvattu ”laajemmiksi hartioiksi”.

”Ihmiset eivät maksa. Heidän vaatimansa hoito voi tulla kalliiksi meille, jos ihmiset eivät pääse hoitoon”, Kiuru vastasi Ylellä rahakritiikkiin.

”Minusta tässä yhteiskunnassa maksaa aivan liian paljon se, että ihmiset eivät pääse hoitoon, eivätkä tule hoidetuksi.”

Kiurun mukaan hallitus ei ole nyt perustamassa maakuntia, sillä hyvinvointialueille on tulossa vain kaksi tehtävää, sote ja pelastustoimi.

”Viime kaudella tehtäviä vilisi kuin vinkkilöitä kissassa tai kissoja vinkkilässä”, Kiuru sanoi Ylellä.

Juha Sipilän (kesk) hallitus oli viime kaudella luomassa monialaisia maakuntia useine tehtävineen sekä valinnanvapausmallia, jota silloinen oppositio kutsui markkinamalliksi. Uudistus kuitenkin kaatui kalkkiviivoilla.

Monialaiset maakunnat ovat keskustan tavoite, jota puolue ajaa myös kuluvalla kaudella. Hallitus ei kuitenkaan vielä ole päättänyt siitä, siirtyykö hyvinvointialueille myös muita tehtäviä kuin sote ja pelastustoimi. Keskusta haluaa, että asia linjataan samalla, kun päätetään maakuntaveron kohtalosta.