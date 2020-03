Ruotsissa nyt 66 ihmistä on kuollut koronaepidemiaan, kertovat viranomaiset. Uusia kuolemantapauksia on nyt tullut 22 eilisen jälkeen.

178 potilasta hoidetaan teho-osastolla.

”Nyt alkaa näyttää siltä, että Ruotsi alkaa tulla siihen vaiheeseen, missä se [kuolemantapausten lukumäärä] nousee nopeasti”, sanoo kansanterveysviraston johtava epidemiologi Anders Tegnell.

Päivittäisessä tiedotustilaisuudessa koronatilanteessa Tengelliltä kysyttiin, millaisiin lukuihin kuolemantapausten määrä voisi nousta Ruotsissa.

”Me emme tiedä, millaisiin lukuihin me voimme yltää. Meillä on paremmat edellytykset [epidemian hoitoon] kuin Italiassa. Me olemme aloittaneet toimenpiteet aiemmin, terveydenhuolto on paremmin valmistautunut ja olemme pystyneet lisäämään tehohoitopaikkojen määrää.”

Keskiviikkoiltana Tukholman seudun terveysjohtaja Björn Eriksson kertoi, että vuorokauden aikana 18 ihmistä oli kuollut koronaan.

”Kuvasin tätä epidemiaa aiemmin myrskyksi ja nyt voin sanoa, että myrsky on täällä”, Eriksson sanoi ja tähdensi, että 300 ihmistä hoidetaan sairaalassa ja heistä 64 oli tullut edellisen vuorokauden aikana.

Tegnelliltä tiukattiin tiedotustilaisuudesta, miten hän oli keskiviikkoiltapäivänä kuvannut Tukholman tilannetta selvästi kevyemmin.

”Me puhuimme epidemian leviämisestä ja tässä oli kyse terveydenhuollon tilanteesta Tukholmassa. Ne ovat eri asioita. Niillä on tietenkin yhteys toisiinsa, mutta ne eivät koskaan ole ihan samassa vaiheessa.”

”En sanonut myöskään, että tilanne terveydenhuollossa olisi rauhallinen vaan aika tiukka.”

Suomen toimet nousivat esille

Päivän tiedotustilaisuudessa nousi esille myös Suomen hallituksen päätös sulkea Uusimaa. Ruotsissa viranomaiset päättivät tiistaina, että esimerkiksi hiihtokeskukset saavat olla auki.

”Uskon, että tätä pitää arvioida tilannekohtaisesti. Esimerkiksi rajatuilla maantieteellisillä alueilla voi olla mahdollista tehdä tällaisia määräaikaisia toimenpiteitä taudin leviämisen rajaamiseksi”, Tegnell sanoo.

”Voi olla, että sellainen tilanne tulee vielä eteemme, että meille tulee paljon uusia tapauksia pienellä alueella ja silloin voisi olla mahdollista, että tällainen pieni alue asetetaan karanteeniin tilanteen saamiseksi parempaan hallintaan. Tällaisessa tilanteessa emme kuitenkaan ole vielä.”

”Suomessa on vielä toistaiseksi ollut aika lievä tartuntatilanne. Silloin tämä on relevantti toimenpide.”