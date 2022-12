Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi poistuu tänään keskiviikkona kotimaastaan ensi kertaa sitten Venäjän hyökkäyksen alettua helmikuussa. Hän vierailee muutaman tunnin ajan Washingtonissa, jossa hän pitää puheen Yhdysvaltain kongressille, tapaa presidentti Joe Bidenin ja osallistuu muutamaan muuhun tapaamiseen.

Asia käy ilmi Zelenskyin julkaisemasta tviitistä:

Yhdysvallat on ollut Ukrainan tärkein tukija sodassa, etenkin aseavun osalta. Bidenin odotetaan julistavan jälleen uuden taloustukipaketin Ukrainalle, kooltaan kaksi miljardia dollaria.

Seuraavaan aselähetykseen sisältynee Patriot-ilmatorjuntapatteri, jonka koulutus ukrainalaisjoukoille järjestetään kolmannessa maassa. Asejärjestelmä torjuu ilma-alusten lisäksi ohjuksia. Ominaisuus on Ukrainalle hyvin tärkeä, sillä Venäjä on keskittynyt viikkokausia tuhoamaan ohjusiskuilla Ukrainan kriittistä siviili-infrastruktuuria, kuten sähköverkkojen osia.

Viranomaistietojen mukaan asepakettiin kuuluu myös JDAM-asejärjestelmiä, joiden avulla esimerkiksi lentokoneesta pudotettavista pommeista saadaan GPS-ohjattuja täsmäaseita.

Kongressin republikaanien nuorempi siipi on kritisoinut Ukrainalle annettavaa kallista tukea, etenkin rahapaketteja. Zelenskyillä on nyt tilaisuus vedota henkilökohtaisesti kongressiin, jonka myötämielisyyden jatkuminen on keskeinen tekijä puolustussodan menestykselle. Hetki on kriittinen, sillä republikaanit nousevat edustajainhuoneen enemmistöksi tammikuussa.

Joistain kriittisistä äänistä huolimatta Washingtonissa vallitsee laaja tukirintama Ukrainan puolesta. Valkoisen talon julkaiseman tiedonannon mukaan Zelenskyin visiitti ”alleviivaa Yhdysvaltain järkkymätöntä sitoumusta tukea Ukrainaa niin pitkään kuin on tarpeen”.