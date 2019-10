Rinteen hallitus purkaa aktiivimallin, jonka Sipilän hallitus toi voimaan. On puhuttu korvaavista toimenpiteistä.

Parjatun aktiivimallin kompensointiin riittää työttömien palvelujen vahvistaminen, arvioi Tampereen yliopiston pitkäaikainen julkistalouden professori Matti Tuomala Uudelle Suomelle.

Antti Rinteen (sd) hallitus aikoo purkaa aktiivimallin leikkurin, joka tuli voimaan Juha Sipilän (kesk) hallituksen kaudella. Aktiivimalli on leikannut työttömän päiväkorvauksesta 4,65 prosenttia, jos työtön ei ole onnistunut täyttämään aktiivisuusehtoa.

Aktiivimallia on kritisoitu pelkäksi tukileikkuriksi, jonka työllisyysvaikutukset ovat kyseenalaiset. Arvostelua on herättänyt myös aktiivisuusehto ja sen täyttämisen vaikeudet, mikä on asettanut työttömät eriarvoiseen asemaan, kun mahdollisuudet täyttää aktiivisuusehto ovat vaihdelleet eri puolilla maata.

Tuomala pitää aktiivimallia täysin epäonnistuneena uudistuksena.

”Alun alkaen minusta aktiivimalli oli lähinnä vaikeasti työllistyvien ihmisten kiusaamista”, Tuomala sanoo Uudelle Suomelle.

Rinteen hallitus on kertonut luopuvansa leikkurista, ennen kuin selvitys aktiivimallin työllisyysvaikutuksista valmistuu. Hallitusta on kritisoitu siitä, että se ei jäänyt odottamaan lokakuussa valmistuvaa selvitystä.

”Aktiivimallia ei olisi koskaan pitänyt ottaa käyttöön. Sen takia sen poistamisessa ei ole mitään ongelmaa”, Tuomala kuitenkin sanoo.

Hallitusohjelman mukaan aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet puretaan, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty. Keskusteluun on noussut ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen, joka oli alkujaan Sipilän hallituksen aktiivimallityöryhmän pöydällä.

Työryhmä pohti työttömyysturvan leikkaamista työttömyyden keston perusteella ja ruoti malleja, joissa olisi tullut viiden prosentin leikkaus muutamaan otteeseen tai 10 prosentin leikkaus kerran puolen vuoden työttömyysjakson jälkeen.

Tuomala ei näe aktiivimallilla ja työttömyysturvan porrastamisella mitään yhteyttä toisiinsa. Hänen mielestään porrastamisella ei voi kompensoida tai korvata aktiivimallin poistuvia osia, joiden kompensointi on itse asiassa turhaa.

”En näe mitään tarvetta kompensoida aktiivimallia. Työttömien palveluiden parantaminen riittää kompensaatioksi. Se olisi vaikeasti työllistyvien kannalta se perusjuttu. Ei siihen olisi aktiivimallia edes tarvittu.”

