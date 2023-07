Kuva: Outi Järvinen

Elintarvikejätti Mondelezin Venäjä-kytkökset ovat viime viikkoina aiheuttaneet liikehdintää kuluttajissa ja tuotteita myyvissä yrityksissä.

Kysymys kuuluu, miksi yritys edelleen toimii Venäjällä, vaikka hyökkäyssodan alkamisesta on kulunut jo vuosi ja reilut neljä kuukautta.

Mondelezin tunnetuimpiin tuotteisiin kuuluvat Marabou, Daim ja O’boy. Ukraina on pannut Mondelezin mustalle listalle. Esimerkiksi Ikea, Scandinavian Airlines, Norwegian ovat ilmoittaneet boikotoivansa Marabouta.

S-ryhmän ja Keskon hyllyillä Marabou pysyy. Molemmat yhtiöt perustelevat päätöstään sillä, että Maraboun tuotteet valmistetaan Ruotsissa, ei Venäjällä.

Vässyköitä vai varovaisia, sen saa jokainen päättää itse.

Olvin myyntivolyymi Valko-Venäjällä kasvoi

Juhannuksen tapahtumat Venäjällä ja Valko-Venäjän puuttuminen kapinaan ovat herättäneet kysymyksiä siitä, mikä todella oli Valko-Venäjän ja sen itsevaltaisen johtajan Aljaksandr Lukašenkan rooli Wagner-palkkasotilasryhmän kapinan sovittelussa.

Pörssilistattu panimoyhtiö Olvi toimii edelleen Valko-Venäjällä. Sen valmistamat juomat näyttävät tekevän diktatuurissa hyvin kauppansa. Olvin tytäryhtiö Lidskoe Pivon myyntivolyymi Valko-Venäjällä oli tammi-maaliskuussa 65,9 miljoonaa litraa, missä kasvua vertailukauteen 22 prosenttia. Liikevaihtoa kertyi 28,8 miljoonaa ja oikaistu liiketulos oli 6,1 miljoonaa euroa.

Valko-Venäjän valtion valvontakomitea asetti tytäryhtiölle 12,2 miljoonan euron sakon alkuvuodesta, mikä rasitti tulosta ja pudotti sen pakkaselle. Sakko liittyi Valko-Venäjän valtion tekemään tarkistukseen. Olvi on valittanut oikeuden antamasta tuomiosta. Prosessi on kesken.

Katsotaanpa tässä välissä, mitä Olvi kertoo arvoistaan. Yhtiön mukaan ne ovat vastuullisuus, paikallisuus, positiivisuus ja asiakaskeskeisyys.

Silmät kiinni, rahalinko jauhaa

Valko-Venäjä on ollut panimoyhtiölle rahalinko. Siksi se varmaan sulki pitkään silmänsä maassa ilmenneiltä ongelmilta. Nyt Olvi on helisemässä Valko-Venäjän toimintojensa kanssa. Tytäryhtiön osakkeet on asetettu myyntikieltoon. Vetkuttelulla on hintansa ja se hinta on monessakin mielessä kallis. Suomalainen kuluttajakin miettii, viitsiikö sitä Olvin kaljaa juoda.

Jokainen kuluttaja ja jokainen sijoittaja tekee juuri niin kuin parhaaksi näkee.

Jos arvostaa vastuullisuutta, ostaa niitä tuotteita, joiden valmistajat toimivat vastuullisesti. Jos taas on päättänyt sijoittaa vastuullisesti, ostaa niiden yhtiöiden osakkeita, jotka toimivat vastuullisesti eivätkä vaan väitä niin tekevänsä.

Nämä ovat kuluttajan ja sijoittajan oikeuksia. Ja mikä parasta, kuluttajalla ja sijoittajalla on vapaus valita.

