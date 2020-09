Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen kohautti eduskunnassa puheenvuorollaan, joka tyrmäsi totaalisesti EU:n valtionjohtajien kesällä sopiman koronapaketin. Eduskunta sai keskiviikkona pääministerin ilmoituksen elpymispaketista.

Keskusta istuu hallituksessa, joten se on omalta osaltaan hyväksynyt paketin. Eniten kritiikkiä pakettia kohtaan on tullut oppositiopuolue perussuomalaisista. Tiedossa kuitenkin on ollut, että keskustassa on perinteisesti EU-kriittisyyttä.

”Tämä on sellainen paketti, jota allekirjoittanut ei voi mitenkään hyväksyä”, aloitti puheenvuoronsa Hoskonen ja aiheutti välittömästi hälinää ja kohinaa eduskunnan salissa.

”Aikanaan Maastrichtin sopimukseen tehtiin pykälät pienien maiden suojaksi, ettei isojen maiden maksuja tarvitse maksaa. Ja nyt me olemme purkamassa tämän suojan ja sitä minä en mitenkään, arvoisa puhemies, voi hyväksyä. Tämä suoja on nyt mennyttä ja se on karmea virhe. Kansanäänestyksellä aikanaan Suomi saatiin EU:hun. Itsekin äänestin sen puolesta. Mutta nyt, kun näitä ehtoja lähdetään muuttamaan, niin eikö näitä pitäisi demokraattisessa prosessissa uudelleen käsitellä? Tällaista minä en voi hyväksyä. Toinen on budjettisuvereniteetin menettäminen. Meidän budjetista lähivuosikymmeninä päättää joku muu kuin Suomi. Lastenlapsenikin joutuvat näitä velkoja maksamaan, eikä heiltä koskaan tulla kysymään, haluavatko he näitä maksaa. Nyt on tehty myös tulonsiirtounioni. Meiltä lähtee rahaa sellaisiin maihin, jotka maksavat vähiten veroja. Ja pahinta, mikä tässä on, suomalaisten verorahat kuuluvat suomalaisten hyväksi eikä jonnekin sellaisiin maihin, joita emme edes tiedä”, Hoskonen sanoi.

Heti Hoskosen puheenvuoron päätteeksi salista kuului huuto:

”Tervetuloa perussuomalaisiin!”

Keskustan ryhmäpuheenvuoro sen sijaan oli hyvin erilainen kuin Hoskosen.

”Suomen tavaraviennistä noin 60 prosenttia menee EU-alueelle. Viennin elpyminen on elämän ja kuoleman kysymys” Jouni Ovaska sanoi keskustan ryhmäpuheessa.

”Keskustan eduskuntaryhmä edellytti, kuten myöhemmin hallitus, selkeitä muutoksia alkuperäiseen esitykseen elpymispaketista. Suomen neuvottelutavoitteiden mukaisesti avustusmuotoisen tuen määrää pienennettiin, talouspoliittista ehdollisuutta voimistettiin ja elpymisvälineen jäsenmaakohtaisia enimmäisvastuita rajattiin huomattavasti”, Ovaska myös huomautti.

Keskustan tuore varapuheenjohtaja Markus Lohi tähdensi eduskuntakeskustelussa, että Suomi ei voi kaataa elpymispakettia, vaikka se onkin ”epämiellyttävä”. Paketin kaataminen ”tuhoaisi Suomen vientiteollisuuden”, Lohi sanoi ja korosti, ettei ole mitään kolmatta vaihtoehtoa, vaan Suomen on joko hyväksyttävä paketti tai kaadettava se.

