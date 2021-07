Ministeri Tytti Tuppuraisen mukaan Riikka Purran hallituskysymys on maahanmuuttajien vastustaminen,kun taas sdp:n perinne on kansainvälinen solidaarisuus ja ihmisoikeudet.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) ei allekirjoita perussuomalaisten puheenjohtajakisaan tällä viikolla ilmoittautuneen kansanedustaja Riikka Purran näkemystä, jonka mukaan perinteisessä sosialidemokratiassa on myös samanlaisia tavoitteita ja arvoja kuin perussuomalaisissa.

”Purran käsitys perinteisen sosialidemokratian ja perussuomalaisten yhtäläisyydestä on harhainen. Purran hallituskysymys on maahanmuuttajien vastustaminen. Sdp:n perinne on kansainvälinen solidaarisuus ja ihmisoikeudet. Ei, tässä ei ole mitään yhteistä”, Tuppurainen kommentoi Twitterissä.

Purra itsekin totesi torstaina pitämässään tiedotustilaisuudessa Helsingin Sanomien mukaan, että ”jotenkin tällä hallituskaudella tuntuu, että meidän yhtäläisyytemme ovat aika heikkoja”.

Purra linjasi samalla, että pääministeripuolueen paikka olisi hänen johdollaan perussuomalaisten selkeä tavoite. Hallitukseen mennään Purran mukaan kuitenkin vain, jos maahan¬muutto¬politiikka muuttuu.

Hallituspuolue rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz ihmettelee, mitä linjaus tarkoittaa.

”Humanitaarinen maahanmuutto on tällä hetkellä hyvin pientä ja työperäisen nostotarpeesta on laaja asiantuntijoiden konsensus”, hän huomauttaa Twitterissä.

Keskusteluihin osallistuu myös kokoomuksen Juhana Vartiainen, joka muistuttaa parin vuoden takaisesta arviostaan perussuomalaisten vasemmistolaisuudesta.

”Talous- ja sosiaalipolitiikassa perussuomalaiset on vasemmistopuolue. Vaikka persujen perustelut ja arvopohja poikkeavat vasemmistosta, käytännön politiikan pyrkimykset ovat samankaltaisia tai suorastaan samoja”, Vartiainen kirjoitti lokakuussa 2019.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin mukaan luonnehdinta ei pidä enää paikkaansa.

”Perussuomalaiset eivät ole sitoutuneita työehtosopimusten yleissitovuuteen, ovat liputtaneet irtisanomissuojan ja työttömyysturvan heikennysten puolesta sekä ajavat isoja leikkauksia julkisiin menoihin sekä verokevennyksiä - aivan kuten kokoomus”, hän huomauttaa.

Vartiainen vastaa toteamalla, että perussuomalaiset ovat selvästikin hajallaan.

”Noista työuudistusehdotuksista tulee Tanska mieleen. Ei yleissitovuutta, helpompi irtisanoa, velvoittavampi sosiaaliturva. Ja meitä korkeammat palkat, ansioturva ja työllisyys, totta kai.”

