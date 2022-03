Keskimääräinen kokonaiseläke oli Eläketurvakeskuksen (ETK) mukaan viime vuonna 1 784 euroa kuukaudessa. Se on runsaat 20 euroa enemmän kuin vuonna 2020.

Mediaanieläke oli viime vuonna 1 559 euroa kuukaudessa. Mediaani tarkoittaa suuruusjärjestykseen asetetun joukon keskimmäistä havaintoa.

Fakta Taustatietoja Esitetyt eläketulot ovat bruttosummia. Tiedot perustuvat ETK:n ja Kelan yhteistilastoon. Keskieläke kuvaa Suomessa asuvien, työeläkettä tai kansaneläkettä saavien keskimääräistä kuukausieläkettä. Osa-aikaeläkkeet, osittaiset vanhuuseläkkeet tai vain perhe-eläkettä saavat eivät ole mukana tarkastelussa.

Suomalaisten eläkkeistä 70 prosenttia oli alle 2 000 euroa ja kolmannes alle 1 250 euron kuukaudessa. Yli 3 000 euron eläkkeitä sai yhdeksän prosenttia eläkkeensaajista.

Naisten keskieläke oli 1 601 ja miesten 2 006 euroa kuukaudessa. Ero pysyi ennallaan vuoteen 2020 nähden.

Sukupuolten väliset erot korostuvat ETK:n tilastopäällikön Tiina Palotie-Heinon mukaan etenkin eläkejakauman yläpäässä.

”Miehistä lähes 15 prosenttia sai yli 3 000 euron eläkettä, kun naisilla tämä osuus jäi viiteen prosenttiin. Eläkkeen suuruus heijastaa tehtyä työuraa, sen pituutta ja palkkatasoa”, Palotie-Heino sanoo tiedotteessa.

Suurimmat eläkkeet etelässä

Maan suurimmat eläkkeet maksettiin viime vuonna Uudellamaalla, jossa asuvat saivat eläkettä keskimäärin 2 110 euroa kuukaudessa. Pienimmät keskimääräiset eläkkeet olivat Etelä-Pohjanmaalla, jossa keskimääräinen eläke oli 1551 euroa.

Kunnista kovimmat keskieläkkeet olivat Kauniaisissa, jossa keskimääräinen eläke oli 3 212 euroa kuukaudessa. Espoossa määrä oli 2 397 euroa ja Helsingissä 2 214 euroa.

Kunnista pienin, 1 312 euron keskieläke oli Etelä-Pohjanmaan Isojoella.

Ansioerot heijastuvat eläke-eroihin. Sukupuolten väliset erot korostuvat etenkin Etelä-Suomen hyvätuloisissa kunnissa.

Suurin ero on Kauniaisissa, jossa naisen keskimääräinen eläke on 2 332 ja miehen 4 320 euroa.

Keskimääräinen eläke on lähes yhtä suuri naisilla ja miehillä ainoastaan Utsjoella, jossa molempien sukupuolten eläke on lähes yhtä suuri 1 670 euroa.

Eläkkeensaajia yli 40 prosenttia puolessa kunnista

Kymmenessä vuodessa eläkeläisten määrä on kasvanut 170 000 henkilöllä 1,5 miljoonaan. Yli puolessa kunnista eläkkeensaajia on yli 40 prosenttia ja joka viidennessä yli puolet.

Maakunnista eläkeläisvaltaisin on Etelä-Savo, jossa eläkeläisiä on 45 prosenttia. Perässä ovat Kainuu 43 prosentilla ja Kymenlaakso 41 prosentilla. Uudellamaalla eläkeläisiä on 26 prosenttia.

Työkyvyttömyyseläkkeellä on vajaat kuusi prosenttia työikäisestä väestöstä eli noin 186 000 henkilöä. Osuus laski hieman edellisestä vuodesta kaikissa maakunnissa.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien keskieläke oli viime vuonna 1 169 euroa kuukaudessa ja vanhuuseläkkeellä olevien 1 867 euroa.

Työeläkkeitä ja Kelan eläkkeitä maksettiin viime vuonna yhteensä 32,8 miljardia euroa, josta 86 prosenttia oli vanhuuseläkkeitä. Työkyvyttömyyseläkkeitä maksettiin 2,4 miljardia, josta puolet aiheutui mielenterveyssyistä.

