Tukholmassa tapahtui maanantain vastaisena yönä neljä ammuskelua neljällä eri asuinalueella. Nyt virkavalta tutkii SVT:n mukaan, liittyvätkö tapaukset toisiinsa tai tämän vuoden aikaisempiin ampumavälikohtauksiin, joiden lista on Tukholmassa pitkä.

Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui hengenvaarallisesti maanantain ammuskelussa Hjulstassa. Molemmat ammuskelun uhrit olivat Expressen-lehden mukaan tunnetun rinkebyläisen rikollisverkoston jäseniä. Kahdeksan henkilöä on otettu kiinni ammuskelusta epäiltyinä.

Menehtynyt uhri oli noin 20-vuotias, ja myös epäillyt olivat Expressenin mukaan parikymppisiä miehiä. Tapausta tutkitaan muun muassa murhana ja murhan yrityksenä.

Muut sunnuntai-illan ja maanantain vastaisen yön ammuskelut tapahtuivat Tenstassa, Bredängissä sekä Hägerstenissä. Tapahtumapaikoilta löytyi ammuskelun jälkiä, ja Bredängissä kaksi ihmistä otettiin myös kiinni.

Tukholman poliisin mukaan maanantain tapahtumaketju oli poikkeuksellinen, mutta ruotsalaislehdistössä on esillä myös näkemys, jonka mukaan ammuskeluista on valitettavasti tullut ”uusi normaali” Ruotsissa.

Kuluvan vuoden ammuskelutilastot ovatkin synkät: 26 ihmistä oli kuollut aseelliseen väkivaltaan Ruotsissa elokuun puoliväliin mennessä. Pelkästään Tukholmassa kuoliaaksi on ammuttu tämän vuoden aikana 19 ihmistä, Dagens Nyheter kertoo.

Poliisipäällikkö: Ongelmaan puuttuminen voi viedä 15 vuotta

Tukholman alueen poliisipäällikkö Robert Karlsson ei lupaa pikaista muutosta tilanteeseen.

”Tukholma on Ruotsin suurin kaupunki, jossa on ehdottomasti eniten asukkaita, ja kaupunki on tärkeä Ruotsin taloudelle. Tukholmasta löytyy reilut 50 rikollisjärjestöä ja noin 2500 hyvin vaarallista rikollista”, Karlsson sanoo Dagens Nyheterille.

Karlsson uskoo, että ammuskeluja voivat osaltaan – hieman paradoksaalisesti – lisätä poliisin edistysaskeleet taistelussa rikollisjengejä vastaan. Esimerkiksi rikollisryhmittymien johtajien pidätykset voivat johtaa uusiin valtataisteluihin jengien sisällä tai välillä.

Karlssonin mukaan Tukholman poliisin asema rikollisjengien vastaisessa taistelussa onkin ”parempi kuin aikoihin”. Esimerkiksi maanantaina poliisilla oli kiinni 250 henkeä, jotka odottavat oikeudenkäyntiä epäiltyinä osallisuudesta rikollisjärjestöjen toimintaan.

Väkivaltarikostilastoissa tämä edistys ei ainakaan vielä näy, eikä Karlsson odotakaan jengiongelman väistyvän vuosiin.

”Ikävä kyllä asia on niin, että sukupolvet täytyy saada valitsemaan toinen tie rikollisuuden sijaan. Meidän täytyy tähdätä niihin, jotka eivät ole vielä pilalla ja mukana tässä järjestelmässä”, poliisijohtaja sanoo.

”Uskon, että tämän ongelman ratkaisemisessa on kyse noin 10–15 vuoden aikajänteestä.”

Ruotsin sisäministeri Mikael Damberg kommentoi ammuskeluita Expressenille. Hän muistuttaa, että poliisin pitkäjänteinen työ on johtanut siihen, että yhä useampi jengipomo istuu vankilassa tai odottaa tuomiota.

”Tiedämme, että kehitykseen voidaan puuttua. Olemme nähneet sen tapahtuvan muissa maissa, mutta myös Malmössä, joka vielä muutama vuosi sitten oli kärkipaikalla, mitä tuli ammuskeluihin”, Damberg viestii.

Suomen entinen Tukholman-suurlähettiläs Liisa Talonpoika hämmästeli taannoin Uuden Suomen haastattelussa, miten kuolemaan johtava aseväkivalta voi Ruotsissa kasvaa, kun muualla Euroopassa suunta on laskeva. Esimerkiksi maahanmuuttajien integraation haasteet koskevat muitakin maita kuin Ruotsia. Talonpoika uskoo kyseen olevan yhteiskunnan eriytymisestä: ongelmallisimmat asuinalueet, joita rikollisverkostot erityisesti riivaavat, ovat kantaruotsalaisille "ihan toisia maita".