Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Antti Häkkänen ihmetteli torstaina A-talkissa, miksi hallitus aloittaa uuden liikkumisrajoitusesityksen valmistelun vasta pääsiäisen jälkeen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi aikaisemmin torstaina Ylelle, että hallitus palaa ensi viikolla miettimään, valmisteleeko se uusia rajoituksia.

”Olin vähän ihmeissäni, kun pääministeri sanoi Ylellä, että hallitus ei käynnistäkään heti lainvalmistelua vaan siihen palataan vasta pääsiäisen jälkeen, koska tämänhän piti olla akuutti asia ja hätätila. Lainvalmistelu kannattaisi aloittaa nyt eikä viiden tai kuuden päivän päästä, jos nämä kerran olivat hätätilapykäliä”, Antti Häkkänen kommentoi.

Hänen mukaansa hallituksen viesti perustuslakivaliokunnalle oli, että nyt on hätätila. Hän muistuttaa myös maskilaista.

”Nyt jos tässä vetäydytään viiden päivän pääsiäislomalle, niin tässä syntyy vähän sellainen erikoinen käsitys, että mistä on kyse. Maskilain valmisteluun on velvoite perustuslakivaliokunnan toimesta, on päivänselvää, että se pitää käynnistää ja hallitus olisi voinut antaa selvät nuotit. Samoin tämän toisen lain valmisteluun on syytä ryhtyä välittömästi.”

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vastasi Häkkäselle, että hallitus on jo käynnistänyt lainvalmistelutyön. Hän korostaa, että arviot pistemäisten rajoitusten vaikutuksista epidemiaan ovat haastavampia tehdä kuin laajempien rajoitusten.

”Aikaisemman mallin arviointi oli hivenen helpompaa, mutta koska edelleen kyse on perusoikeuksien rajaamisesta, tarvitaan perustelut. Eteen tulee oikeuksien ja rajoitusten punninta. Pitää löytää data ja sitä työtä nyt tehdään.”

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki arvioi torstaina, että jossain määrin ainakin kokoontumisrajoituksia voidaan vielä tiukentaa.

”Täytyy katsoa, voidaanko täsmäsäätää joistakin asioista, jotka epidemian kannalta ovat hankalia. Ei tämä tule missään tapauksessa olemaan mikä helppo tehtävä. Hallitus on pyytänyt, että yhteistyössä tutkitaan, onko mahdollista edetä sinne suuntaan. Kyse on ihmisten yksityiselämästä. Tämä on hyvin poikkeuksellinen ja laaja selvitystehtävä.”