Kustannustason nopea nousu on lisännyt paineita palkkaneuvotteluihin. Torstaina käynnistyivät kaupan alan työehtosopimusneuvottelut. Palkansaajien ammattiliitto PAMin tavoitteena niissä on saada Saksan teollisuudessa saavutettu korotustaso. Tämän ovat muutkin SAK:n suurimmat liitot linjanneet tavoitteekseen.

Saksan teollisuustyöntekijöiden palkat nousevat tänä vuonna 5,2 prosenttia ja ensi vuonna 3,3 prosenttia.

Ruotsissa työntekijäpuoli tavoittelee 4,4 prosentin korotuksia, kun työnantajapuoli esittää kahta prosenttia ja kertaeriä.

Makrotaloustieteen professori Niku Määttänen Helsinki Graduate School of Economicsista uskoo, että Suomessakin nähdään kuluvana vuonna viime vuosia suurempia palkankorotuksia.

”Luulen, että nimellispalkankorotukset tulevat olemaan aikaisempaa korkeampia tänä vuonna niin Suomessa kuin euroalueella ylipäätään”, Määttänen sanoo.

Hänen mukaansa palkankorotustason nousu ei ole välitön uhka Suomen kustannuskilpailukyvylle.

”Kilpailukyvyn nimissä myös Suomessa on varaa nostaa palkkoja vähän nopeampaa tahtia kuin aiemmin. Meillä ei ole akuuttia kilpailukykyongelmaa, eli palkankorotusvaraa löytyy ainakin jonkin verran”, Määttänen sanoo.

Hän korostaa, ettei jatkuva huoli kustannuskilpailukyvystä ole vain työnantajajärjestöjen mantra, vaan sille löytyy perusteensa. Syynä on Suomen Ruotsia ja Saksaa jäyhempi palkkamalli.

”Ruotsissa on oma valuutta, Saksassa puolestaan palkkasopimuksissa on lausekkeita, joiden avulla jo päätetyistä palkkaratkaisuista voidaan taloustilanteen heikkenemisen vuoksi perääntyä.

Suomessa palkat joustavat yleensä vain ylöspäin, siksi meillä kannattaa noudattaa varovaisuusperiaatetta eli välttää kovin korkeita, pitkälle eteenpäin ulottuvia yleiskorotuksia”, Määttänen sanoo.

”Kertakorvauksissa saavutetaan etua molempien osapuolten kannalta”

Korkea inflaatio on syönyt yksittäisten palkansaajien ostovoimaa, mutta kansantalouden näkökulmasta muutokset ostovoimassa eivät ainakaan vielä ole olleet kovin suuria. Syynä tähän on hyvin korkea työllisyysaste, jonka myötä palkkasumma on kehittynyt paljon paremmin kuin yksittäisen palkansaajan ostovoima.

Ymmärrystä kertakorvaukselle. ”Siinä kompensoidaan jo menetetty ostovoima palkansaajille, mutta ei tuhota tulevaa kilpailukykyä”, sanoo Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum. Kuva: Markku Ulander

Suomessa keskusteluissa on jäänyt vähälle Saksassa ja Ruotsissa esillä olleet kertakorvaukset. Esimerkiksi Saksassa työntekijöille maksetaan 3000 euron veroton kertakorvaus kahdessa erässä, maaliskuussa 2023 ja maaliskuussa 2024.

Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum sanoo ymmärtävänsä kertakorvausten logiikan.

”Kertakorvauksissa saavutetaan etua molempien osapuolten kannalta. Siinä kompensoidaan jo menetetty ostovoima palkansaajille, mutta ei tuhota tulevaa kilpailukykyä. Me emme Suomen Pankissa ota tarkkaa kantaa, millaisia sopimusten tulisi olla, mutta kertakorvaus on yksi keino, joilla eri tavoitteita voidaan tasapainottaa”, Obstbaum sanoo.

Suomen Pankissa ei myöskään lähdetä arvioimaan numeromuodossa, millaisiin palkankorotuksiin Suomessa on tällä hetkellä varaa.

”Palkkaneuvotteluissa on kaksi huomioitavaa näkökulmaa. Kotitalouksien, ja etenkin palkansaajien ostovoima supistuu ja tähän tilanteeseen haetaan ymmärrettävästi parannusta. Toisaalta myös kustannuskilpailukyvystä huolehtiminen on tärkeää. Energiamarkkinat ovat myllerryksessä ja meillä on paljon yrityksiä, jotka ovat Venäjän myötä menettäneet koko liiketoiminnan”, Obstbaum muistuttaa.

Hän sanoo, että tulevan ostovoiman supistumisen korvaaminen palkankorotuksilla on aina riskialtista, sillä palkankorotukset jäävät pysyviksi, mutta inflaatiopiikki voi olla ohi nopeastikin. Tämä tilanne uhkaisi Suomen pidemmän aikavälin kilpailukykyä.

Vaikeaksi tilanteen tekee myös se, että nykyinen inflaatio koskee eri ihmisiä hyvin eri tavalla.

”Tämä nopeasti kiihtynyt inflaatio eriarvoistaa ihmisiä hyvin paljon. Tässä kriisissä tulojen ja varallisuuden jakautuminen voi olla hyvin sattumanvaraista ja kiinni esimerkiksi siitä, koska ja millainen sähkösopimus on satuttu hankkimaan. Eri kotitalouksien tilanne voi vaihdella hyvin paljon. Tämä tuo haastetta niin palkkapöytiin kuin valtiovallan toimiin kotitalouksien tukemiseksi”, Obstbaum sanoo.

