Turkin presidentin viikonloppuinen viesti on Suomen kannalta myönteinen asia, mutta siihen on syytä suhtautua maltillisesti, arvioi Ulkopoliittisen instituutin turvallisuuspolitiikan tutkija Henri Vanhanen.

Hän pohtii Recep Tayyip Erdoğanin viestiä Twitter-päivityksissään. Erdoğan ilmoitti viikonloppuna televisioidussa tilaisuudessa, että Turkki voisi mahdollisesti ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden jättäen Ruotsin ratifioimatta. Samalla Turkin johtaja kuitenkin varoitti, että Suomen täytyy välttää Ruotsin ”virheet”.

”Erdoganin mukaan Turkki voisi hyväksyä Suomen Natoon. Toki hyvä merkki, että suhteemme Ankaraan ilmeisen kunnossa, mutta jälleen suosittelen malttia reaktioihin. Aihe herkkä ja jännitteitä rakennetaan nyt Suomen ja Ruotsin välille, jotta irtiotot kasvavat. Kovaa diplomatiaa”, Vanhanen kirjoittaa.

Hän varoitti jo aiemmin tänä vuonna, että Turkki voi mahdollisesti vihjailla vain toisen maan jäsenyyden ratifioinnista keventääkseen itseensä kohdistuvaa painetta, tai jopa toimia näin, jotta saisi itselleen uuden neuvottelukierroksen toisen maan kanssa. ”Tätä ei haluta Natossa tai Washingtonissa”, Vanhanen varoitti tammikuussa.

Nyt hänen mukaansa positiivista on ”ainakin se, että Turkki on näillä näkymin valmis hyväksymään Suomen Natoon”. Turkin vihjaus aiheuttaa pakosti pohdintaa Suomessa, hän jatkaa.

”Ei sinänsä ole yllättävää, että Ankara ajattelee näin meidän kohdalla ja sanoo sen myös ääneen. Kyllä tämä on väistämättä pohdinnan paikka silti tuleville kuukausille”, hän kirjoittaa.

”Jos Turkki on valmis hyväksymään Suomen niin se on lopulta Ankaran asia ja he voivat niin halutessaan tehdä. Ei se ole Suomen tehtävä tätä heiltä erikseen pyytää tai kieltää.”

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola puolestaan pohtii, että Ruotsi on pidettävä ”tavalla tai toisella mukana”. Hän muistuttaa ketjussaan, että Ruotsi on olennainen valtio Itämeren geostrategian kannalta, jolloin sen jääminen Naton ulkopuolelle Suomen liittyessä tarkoittaisi erityisjärjestelyiden tarvetta Natossa. Ruotsi on myös Yhdysvalloille historiallisesti tärkeä maa.

”Teiden erkaantuminen on myös aikamuuttuja. Mistä ajasta puhumme? Kuukausista vai vuosista? Kuukausien ero ei ole merkittävää. Mitä Suomi voisi tehdä paikatakseen Ruotsiin asemaa? NATOn kautta ja kahden kesken Ruotsin kanssa?” Aaltola pohtii.

”Jotta peli pysyisi omissa käsissä on syytä miettiä, mitä Suomen yksin NATOon pääseminen tarkoittaa? Jos tilanne on vuosien mittainen, tarvitaan erityisjärjestelyitä Ruotsin kanssa, jotka ovat NATO-rajat ylittäviä erityisliittosuhteita”, hän jatkaa.