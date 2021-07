Pandemia ja siihen liittyvät rajoitukset näkyvät yhä liikennemäärissä kaikissa liikennemuodoissa.

Pandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattuna pienimmät liikennemäärät ovat edelleen lentoliikenteessä, mutta myös tie-, meri ja rautatieliikenteessä on ollut tavanomaista hiljaisempaa vuoden toisella neljänneksellä.

Tiedot ilmenevät liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin tiedotteesta.

Kasvua on kuitenkin näkyvissä muun muassa tieliikenteessä, rautateiden kauko- ja tavaraliikenteessä sekä ylilentävien lentojen määrissä.

Ylilennot Suomen ilmatilassa kasvussa

Lentoliikenne on vilkastunut varovaisesti kevään ja alkukesän aikana. Eniten on kasvanut Suomen yli lentävä liikenne, joka on tällä hetkellä jo noin puolet pandemiaa edeltäneeseen tasoon verrattuna. Kesäkuussa ylilentojen määrät ovat olleet pandemia-ajan korkeimmalla tasollaan.

Suomen lentoasemille suuntautuvien lentojen määrät ovat myös hieman kasvaneet, mutta ovat edelleen noin 75 prosenttia alhaisemmalla tasolla kuin ennen pandemiaa.

”Ylilentojen vilkastuminen tarkoittaa sitä, että lentoliikenteen elpyminen Euroopassa on alkanut. Tästä kertoo myös se, että eri lentoyhtiöt ovat kertoneet uusista reittiavauksista loppuvuodelle Suomessa”, Fintrafficin lennonvarmistuksen toimitusjohtaja Raine Luojus sanoo tiedotteessa.

”Toistaiseksi lentoliikenne on toipunut monessa muussa maassa Suomea nopeammin. Onkin tärkeää, että Suomi kehittää omia terveysturvallisia maahantulokäytäntöjään samassa tahdissa muiden Euroopan maiden kanssa”, hän jatkaa.

Tieliikenne piristynyt vuodentakaisesta

Liikennemäärät maanteillä ovat kasvaneet alkuvuonna vuodentakaiseen verrattuna. Kasvua on ollut tammi-kesäkuussa 2,5 prosenttia edellisvuodesta, jolloin liikenne oli normaalitasolla maaliskuussa 2020 alkaneeseen pandemia-aikaan saakka.

Erityisen voimakas kasvu nähtiin tämän vuoden huhtikuussa, jolloin kevyiden ajoneuvojen liikennettä oli 35 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Raskaiden ajoneuvojen osalta muutokset ovat olleet maltillisempia.

Kasvusta huolimatta liikenne on yhä vähäisempää kuin ennen pandemia-aikaa vuonna 2019, jolloin liikennettä huhti-kesäkuussa oli noin 5-10 prosenttia tämänvuotista enemmän.

”Ennen pandemiaa tieliikenteen määrät ovat vuosittain kasvaneet Suomessa keskimäärin noin 2 prosentin vuositahtia. On mahdollista, että pandemia muuttaa suomalaisten liikkumista pysyvästi muun muassa etätöiden ja verkkokaupan kasvun takia”, sanoo Fintrafficin tieliikenteenohjauksen toimitusjohtaja Aapo Anderson tiedotteessa.

Tavarakuljetukset liikkuvat

Rautatieliikenteen merkitys tavarakuljetuksissa kasvaa. Tavarajunien määrät ovat ohittaneet vuoden toisella neljänneksellä sekä vuoden 2020 että 2019 tason.

Henkilöliikenteessä pandemian vaikutukset näkyvät vielä selvästi ja junamatkustajien määrät ovat selvästi tavanomaista pienempiä. Kaukojunien määrät huhti-kesäkuussa olivat kuitenkin lähes 10 prosenttia suuremmat kuin vuoden 2020 vastaavana ajankohtana.

Meriliikenteen rahtikuljetusten määrissä ei ole tapahtunut isoja muutoksia pandemian seurauksena. Suurin osa Suomen ulkomaankaupasta kulkee laivoilla.

Matkustajaliikenteen vähäisyys vaikuttaa kuitenkin edelleen laivaliikenteen kokonaismäärään. Tällä hetkellä Suomenlahdella eivät juurikaan liikennöi kansainväliset risteilijäalukset.

Matkustajaliikenne on kuitenkin viime aikoina alkanut piristymään, kun laivayhtiöt ovat avanneet uudelleen matkustajaliikenteen reittejä.