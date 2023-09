Yksi syy hoitotakuun ongelmiin on VATT:n mukaan pula työntekijöistä. Kuvassa Keusoten terveysasema.

Paikkoja vapaana. Yksi syy hoitotakuun ongelmiin on VATT:n mukaan pula työntekijöistä. Kuvassa Keusoten terveysasema.

Paikkoja vapaana. Yksi syy hoitotakuun ongelmiin on VATT:n mukaan pula työntekijöistä. Kuvassa Keusoten terveysasema.

Pula terveydenhuollon työntekijöistä tekee tiukemman hoitotakuun toteutumisesta hyvin haastavaa.

Edellisessä hallituksen valmistelemassa esityksessä ehdotettiin hoitotakuun kiristämistä 90 päivästä seitsemään päivään. VATT:n tutkijat totesivat tuolloin, että esitys oli kannatettava mutta epärealistinen. Kaikkein suurimpana esteenä seitsemän päivän hoitotakuulle tutkijat pitivät pulaa terveydenhuollon työntekijöistä.

Tuoreessa lausunnossa VATT:n erikoistutkijat Tanja Saxell ja Markku Siikanen toteavat, että hoitotakuun muuttaminen 7 vuorokaudesta 14 vuorokauteen on nykytilanteessa perusteltavissa.

Edes nykyinen 14 päivän hoitotakuu ei käytännössä toteudu yhdelläkään AVIn alueella, ja lisäksi alueiden välillä on merkittäviä eroja. On myös huomattava, että jo nykyinen 14 päivän hoitotakuu on merkittävä muutos aiemmin käytössä olleeseen 90 päivän hoitotakuuseen, tutkijat toteavat.

Hoitotulokset voivat parantua

Hoitoon pääsyn enimmäisajan pidentäminen voi vähentää henkilöstön saatavuuteen liittyviä haasteita. Hoidon laatu voi jopa parantua, jos potilaita ei hoitotakuun toteuttamiseksi tarvitse hoitaa liukuhihnalta.

Hallituksen säästölaskelmien arviointi hankalaa

Hallitus on selittänyt hoitotakuun muutosta sen tuomilla säästöillä. VATT ilmaisee kohteliaasti, ettei se ”täysin allekirjoita” tätä perustelua.

”Ei ole täysin selvää, että hoitotakuuseen tehtävästä muutoksesta saatavien laskennallisten säästöjen käyttö valtiontalouden alijäämän vähentämiseen tuottaa suuremman hyödyn kuin säästöjen käyttö terveydenhuoltojärjestelmän kehittämiseen”, sanoo erikoistutkija Tanja Saxell tiedotteessa.

Ei kahta kerralla

Edellisen hallituksen esityksen hoitotakuun kiristämisestä oli tarkoitus toteutua lähes samaan aikaan hyvinvointialueuudistuksen kanssa.

Tutkijoiden mukaan kahta näin suurta uudistusta ei tulisi tehdä samaan aikaan, vaan hoitotakuu-uudistus pitää vaiheistaa ajallisesti ja alueellisesti.

Hoitotakuun mahdollista kiristämistä on VATT:n mukaan syytä pohtia kun hyvinvointialueiden toiminta on vakiintunut ja hoitotakuu keskimäärin toteutuu kaikilla hyvinvointialueilla.

Silloinkin uudistus pitäisi toteuttaa tutkijoiden mukaan vaiheittain, jotta sen vaikutuksia voidaan arvioida.

LUE SEURAAVAKSI: