Italian hätätilaorganisaation sunnuntai-iltana julkistamien tilastojen mukaan uusia tartuntoja on päättyneellä 24 tunnin jaksolla todettu 3 815, kun lauantai-iltana uusia tapauksia oli 3 651.

Positiivinen käänne tilastoissa on se, että koronavirus on vuorokauden sisällä vaatinut 756 ihmisen hengen. Lauantai-iltana vastaava määrä oli 889. Kaiken kaikkiaan koronaan menehtyneitä on Italiassa 10 779. Koronaviruksesta on tähän mennessä toipunut 13 030 italialaista.

Viranomaisia huolestuttaa nyt erityisesti Lombardian maakunnan pääkaupungin Milanon tilanne. Siellä uusia tartuntoja oli sunnuntaina 546, kun määrä lauantaina oli 314. Koko Lombardiassa uusia tapauksia on todettu 1 592.

Milanon terveydenhuollon johtaja Vittorio Demicheli uskoo uusien tapausten määrän kasvun jatkuvan ”ainakin 7-10 päivän ajan”.

”Nyt vaaditaan kärsivällisyyttä. Käännettä joudutaan varmasti odottamaan vielä viikkoja”, hän kommentoi.

Roomalaisen Policlinico Gemelli -sairaalaan pneumologian osaston johtaja Luca Richeldi korostaa menehtyneiden ja tehohohoidossa olevien määrän vähenemistä.

”Viikonolopun aikana sekä menehtyneiden että tehohoidossa olevien määrä on kääntynyt laskuun. Kyseessä ovat erittäin tärkeät luvut. Kyseessä on erittäin pitkä taistelu, emmekä saa nyt luovuttaa”, hän sanoi viranomaisten tiedotustilaisuudessa.