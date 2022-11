Vuodesta 2019 Euroopan parlamentissa istunut Jordan Bardella on Ranskan äärioikeiston tuore puheenjohtaja.

Äärioikeistolainen Kansallinen liitto valitsi lauantaina uudeksi puheenjohtajakseen 27-vuotiaan Jordan Bardellan , joka seuraa tehtävässä 11 vuotta puheenjohtajana toiminutta Marine Le Peniä .

Euroopan parlamentin jäsenenä toimiva Bardellan on toiminut virkaatekevänä puheenjohtajana jo syksystä 2021 alkaen Le Penin keskityttyä tämän kevään presidentinvaaleihin. Bardellan on kertonut toivovansa, että Le Pen on puolueen presidenttiehdokas myös seuraavissa vuonna 2027 pidettävissä vaaleissa.

Kansallismieliseen liikkeeseen Pariisissa kasvanut Bardellan päätyi teini-ikäisenä. Bardellan on kuitenkin korostanut edustavansa uutta sukupolven kansallismielisyyttä, mihin ei kuulu puolueen historiaa leimannut rasistisuus.

Velkaa Venäjälle ja Unkariin

Marine Le Penin ja puolueen maine on kärsinyt tänä vuonna liian venäjämyönteisiksi koettujen kantojen johdosta. Le Pen on tuominnut Venäjän suurhyökkäyksen, mutta ollut skeptinen lännen pakotteita kohtaan. Lisäksi hän halusi vaalikampanjassaan vetää Ranskan joukot Naton operaatioista, kuten Baltian ilmavalvonnasta.

Lisäksi kansallinen liitto on kärsinyt 9,6 miljoonan euron lainasta, jonka se sai vuonna 2014 tsekkiläis-venäläiseltä pankilta. Lainan myöhemmin osti venäläinen ilmailualan yritys, jonka Yhdysvallat asetti vuonna 2020 sanktiolistalleen.

Puolueella on puolestaan ollut vaikeuksia lainan takaisinmaksun kanssa. Vuonna 2020 sovitun järjestelyn mukaan puolue maksaa kaiken kaikkiaan yli 12 miljoonaa euroa vuoteen 2028 mennessä.

Tuore puheenjohtaja Bardellan on suhtautunut kannanotoissaan jyrkästi Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa. Hän ei ole kuitenkaan kommentoinut lainan takaisinmaksua tai puolueen muita sidoksia Venäjään.

Tänä vuonna Marine Le Penin presidentinkampanja sai 10,7 miljoonan euron lainan unkarilaiselta pankilta, jonka omistaja on maan pääministeri Viktor Orbanin läheinen liittolainen.

Kansallisella liitolla on 89 paikkaa Ranskan kansalliskokouksessa ja 23 paikkaa Euroopan parlamentissa.

