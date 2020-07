Pääministeri Sanna Marin on muistuttanut, että Suomi on nettomaksaja, koska ”kuulumme unionin vauraimpiin maihin”.

Suomea vauraammat EU-maat maksavat selvästi suurempia nettomaksuja kuin Suomi EU:n tulevalla budjettikaudella 2021–2027. Tähän enemmän maksavien joukkoon kuuluvat myös niin sanotut nuukan nelikon maat, jotka saivat neuvoteltua viikonvaihteen yli venyneessä EU-huippukokouksessa itselleen jäsenmaksualennuksia.

Asia käy ilmi vertailusta, jonka Uusi Suomi on tilannut pääministeri Sanna Marinin (sd) esikunnasta.

Suomen nettomaksuosuus nousee elvytysvälineen vuoksi kuitenkin merkittävästi, laskelma paljastaa.

Elpymiskokonaisuus maksaa Suomelle kaikkiaan 0,42 prosenttia bruttokansantulosta, kun kaudella 2014–2020 Suomen nettomaksu on ollut 0,27 prosenttia bktl:sta. Pelkkä budjettiosuus laskee edelliskaudesta 0,24 prosenttiin, mutta kun siihen lisätään elpymiskokonaisuuden 0,18 prosenttia, päästään kohonneeseen kokonaislukuun.

Asiaa konkretisoi, kun muuttaa prosentit euroiksi ja laskee kansalaista kohti tulevan nettomaksun. Vuoden 2019 kansantuotteella kukin suomalainen maksaisi Uuden Suomen tekemän laskelman mukaan arviolta 184 euroa vuodessa EU:n budjetista ja elpymispaketista. Elpymispaketin osuus tästä olisi 79 euroa.

EU:n budjettiin jokainen suomalainen laittaa jatkossa nettona arviolta 105 euroa vuodessa, kuten on laittanut edelliselläkin kaudella. Nettolaskelmassa on jäsenmaksuista vähennetty EU:n budjetista Suomeen saatavat rahat.

Esimerkiksi ruotsalaiset maksavat selvästi enemmän EU-jäsenyydestään kuin suomalaiset. Ruotsin nettomaksuosuus budjetista koronaelpymisvälineen kanssa on 0,58 prosenttia maan bruttokansantulosta, joka on jo lähtökohtaisesti korkeampi kuin Suomessa.

Yhtä ruotsalaista kohti laskettuna EU-jäsenyys maksaa vuodessa kymmeniä euroja enemmän kuin se, mitä suomalainen jäsenyydestä maksaa. Sama koskee tanskalaisia, hollantilaisia ja itävaltalaisia, jotka kuuluivat niin sanottuun nuukaan nelikkoon ruotsalaisten kanssa.

Eniten Euroopan unionin budjetista ja koronapaketista kertyy kansatuloon suhteutettuna yhteiskuluja saksalaisille, joiden osuus on suhteellisesti katsottuna suurin. Saksan jälkeen suurimmat nettomaksajat ovat Tanska, Alankomaat, Belgia, Ruotsi, Itävalta, Irlanti ja Luxemburg, Ranska, Suomi ja Irlanti.

Suhteellisesti eniten saamapuolella ovat Euroopan unionin vähiten vauraat maat Bulgaria, Kroatia, Liettua, Latvia, Kreikka, Romania, Unkari, Viro ja Puola.

Italia, joka on paljon ollut Suomessakin esillä poliittisessa keskustelussa, on suhteessa bruttokansantuloonsa vain lievästi saamapuolella kokonaisuutena. Budjetissa se on kaudella 2021–2027 nettomaksaja kuten ennekin, mutta koronaelvytyksessä se on saamapuolella.

Pääministeri Marin on muistuttanut, että merkittävän nettomaksajan eli Britannian lähtö unionista aiheuttaa loven budjettiin. Siitä on tullut painetta Suomen ja muiden maiden maksuihin.

MFF nykykausi (2014-2020) MFF tuleva kausi (2021-2027) Elpymisväline Elpymiskokonaisuus yhteensä (% BKTL:sta) (% BKTL:sta) (% BKTL:sta) (% BKTL:sta) Bulgaria 4,01 % 3,75 % 1,50 % 5,24 % Liettua 3,93 % 3,04 % 0,63 % 3,67 % Kroatia 3,06 % 2,99 % 1,46 % 4,44 % Latvia 3,50 % 2,90 % 0,73 % 3,63 % Romania 2,56 % 2,41 % 0,81 % 3,22 % Unkari 3,31 % 2,40 % 0,46 % 2,86 % Viro 3,17 % 2,26 % 0,39 % 2,64 % Kreikka 2,40 % 2,21 % 1,19 % 3,40 % Puola 2,70 % 2,01 % 0,41 % 2,42 % Slovakia 2,49 % 1,64 % 0,57 % 2,21 % Portugali 1,63 % 1,32 % 0,58 % 1,91 % Tšekki 1,59 % 1,09 % 0,16 % 1,25 % Kypros 0,73 % 0,86 % 0,47 % 1,33 % Slovenia 1,11 % 0,78 % 0,23 % 1,01 % Malta 1,05 % 0,75 % -0,05 % 0,70 % Espanja 0,17 % 0,13 % 0,49 % 0,62 % Italia -0,19 % -0,18 % 0,28 % 0,10 % Irlanti -0,04 % -0,23 % -0,28 % -0,51 % Suomi -0,27 % -0,24 % -0,18 % -0,42 % Luxemburg -0,26 % -0,27 % -0,29 % -0,56 % Itävalta -0,35 % -0,34 % -0,25 % -0,59 % Ruotsi -0,39 % -0,34 % -0,24 % -0,58 % Belgia -0,44 % -0,34 % -0,21 % -0,56 % Ranska -0,31 % -0,35 % -0,15 % -0,49 % Alankomaat -0,42 % -0,36 % -0,24 % -0,60 % Tanska -0,36 % -0,37 % -0,28 % -0,65 % Saksa -0,46 % -0,49 % -0,26 % -0,75 %