Maailmantila on monin paikoin synkkä, ja osin paitsi synkkä myös epätoivoinen. Esimerkkejä riittää: Euroopassa pelätään sotaa, Afganistanissa on kaaos, Jemenissä konflikti jatkuu ja humanitaarinen tilanne on huono. Kansainväliset järjestöt eivät toimi kunnolla, ja teknologia syventää jakautumista meihin ja muihin, hyviin ja pahoihin.