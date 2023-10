RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson paljastaa tuoreessa kirjassa uutta tietoa Antti Rinteen (sd) hallituksen neuvotteluista. Hän kommentoi myös nykyisen Petteri Orpon (kok) hallituksen neuvotteluita.

Henriksson kertoo asiasta toimittaja Annika Hällstenin kirjoittamassa elämäkerrassa Anna-Maja Henriksson – Valta ja oikeudentunto (S&S).

Kriisi Orpon hallituksen neuvotteluissa – ”En tiedä, miten tälle hallitukselle käy”

Henriksson kertoo kirjassa, että Orpon hallituksen neuvotteluissa näkyi perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kokemattomuus. RKP:tä jäi kaivelemaan hallitusohjelman maahanmuuttokompromissi. Henrikssonin johtama RKP taisteli yksin liberaalin maahanmuuttopolitiikan puolesta, kirja toteaa.

”Perussuomalaiset halusivat pakolaiskiintiön nollaan, me halusimme säilyttää sen tai kasvattaa sitä. Tuloksena oli se, että sekä perussuomalaiset että me olimme tyytymättömiä. Työperusteisessa maahanmuutossa perussuomalaiset halusivat tulorajaksi noin 3 000 euroa kuukaudessa, kun lopulta päädyttiin 1 600 euroon kuukaudessa. Nämä asiat nähdään täysin eri tavoin. Sitten on syytä muistaa, että hallitusohjelmassa on mainintoja useammasta selvityksestä. Selvitys ei tarkoita sitä, että asiasta tehdään päätös”, Henriksson sanoo.

Orpon hallitus. Pääministeri Petteri Orpo on sovitellut Henrikssonin johtaman RKP:n ja Purran johtaman perussuomalaisten näkemyseroja. Kuva: OUTI JÄRVINEN

Kevään 2023 hallitusneuvotteluissa maahanmuuttolinja kriisiytti tilanteen pahasti. RKP kriisikokousti maahanmuuttopaperista ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra esitti uhkavaatimuksen: perussuomalaiset ei hyväksyisi mitään muutoksia paperiin.

Siitä huolimatta RKP:n eduskuntaryhmä halusi viilauksia linjaan. Henrikssonilla ei ollut aavistustakaan, miten muut puolueet reagoisivat.

”Tiesin, että neuvottelut saattaisivat kariutua eduskuntaryhmän vaatimuksiin. Muistan miltä lehdistötilaisuudessa tuntui, kun koko maan tiedotusvälineet olivat paikalla. Tilanne oli hyvin vakava, eikä minulla ollut aavistustakaan, miten kaikki päättyisi”, Henriksson kertoo kirjassa.

Henriksson mietti myös luovuttamista. Mutta jos RKP olisi kävellyt ulos, Henriksson uskoo, että Orpo olisi ottanut tilalle keskustan – ei SDP:tä. Keskusta olisi kuitannut maahanmuuttolinjan, joka ei RKP:lle käynyt, Henriksson uskoo.

Lopulta sota Ukrainassa ja arvaamaton Venäjä käänsivät vaakakupin siihen, että Suomella täytyy olla hallitus, kirja kertoo.

Henriksson kuvaa kirjassa tuntojaan tilanteessa, jossa Orpon hallitus on ollut virassa seitsemän päivää. Uskoiko hän tuossa vaiheessa hallituksen pysyvän kasassa loppuun asti?

”Hallitukset voivat aina kaatua. En tiedä, miten tälle hallitukselle käy, mutta en voi jättää sitäkään laskuista”, vastaa Henriksson – tilanteessa, jossa kesän 2023 kova rasismikohut olivat vasta edessä.

Riskiveto Rinteen hallituksen neuvotteluissa

Kirjan mukaan kevään 2019 eduskuntavaaleja seuranneissa hallitusneuvotteluissa Henriksson teki Antti Rinteelle selväksi jo ennen neuvotteluiden alkua, että RKP haluaa kaksi ministerinsalkkua vain yhden sijaan. Henriksson ei saanut asialle lupausta koko neuvotteluiden aikana. Hallitusviisikkoon kuuluivat neuvotteluvaiheessa Henrikssonin ja Rinteen ohella Juha Sipilä (kesk), Pekka Haavisto (vihr) ja Li Andersson (vas).

Kirjan mukaan ministerinsalkkuasia oli ”suurin draama” hallitusneuvotteluissa ja sitä käsiteltiin neuvotteluiden viimeisenä päivänä. Henriksson oli kutsunut RKP:n eduskuntaryhmän valmiuteen Säätytalolle. Henriksson kertoi ryhmälleen kesken viimeisen neuvottelupäivän, että tilanne näytti huonolta, mutta hän ei aikonut antaa periksi, ja sai ryhmältään siunauksen.

Rinteen hallitus. Henriksson pisti itsensä peliin hallitusneuvotteluissa 2019. Kuvassa Rinteen hallituksen johtoviisikko tilanteessa, jossa hallitusohjelma oli juuri valmistunut. Kuva: Riitta Heiskanen

Sen jälkeen Henriksson asteli takaisin hallitusneuvotteluihin ja esitti uhkavaatimuksen.

”Palasin sitten neuvottelupöytään ja ilmoitin, ettemme voineet ajatellakaan, että meillä olisi vain yksi ministeri, mutta vieläkään emme saaneet osaksemme hurraahuutoja. Silloin toin esiin asian, joka pysyi pitkään salassa, nimittäin sen, että siinä tapauksessa eroaisin ja toinen puoluejohtaja saisi viedä hallitusneuvottelut päätökseen. Ruotsalaisella kansanpuolueella oli puoluekokous jo seuraavana viikonloppuna, eikä minulla ollut aikomustakaan istua hallituksessa ainoana ministerinä”, Henriksson kertoo kirjassa.

Muut puoluejohtajat vaikenivat, eivätkä tienneet, mitä sanoa, kirjassa kerrotaan.

”Olin käynyt taistelua itseni kanssa mutta ajattelin asiaa myös henkilökohtaisesta näkökulmasta. En voinut asettaa itseäni ja perhettäni siihen tilanteeseen, että olisin ruotsalaisen kansanpuolueen ainoana ministerinä raatanut itseni lähes hengiltä. Se ei ollut sen arvoista, ja siinä minulla tuli raja vastaan. Tyttäreni Mikaela ja mieheni Janne olivat niitä harvoja, jotka tiesivät, mitä ajattelin ja miten toimisin. Ja ilmoitettuani aikomuksestani neuvottelupöydässä olin tyytyväinen itseeni. Tiesin, että pystyisin tarpeen tullen eroamaan”, Henriksson kertaa.

Henrikssonin mukaan edes RKP:n eduskuntaryhmä ei tiennyt hänen suunnitelmastaan etukäteen.

Henrikssonin erityisavustajana toiminut Otto Andersson kertoo kirjassa, että RKP:n ryhmä ”oli tyrmistynyt kuullessaan uutisen” ja ryhmässä tuli hiljaista.

”Muistan, että joku kollegoista oli rohkaiseva ja sanoi, että oli hyvä, että Anna-Maja piti pintansa”, Andersson sanoo.

Miksi ei Adlercreutz?

Henriksson sai tahtonsa läpi ja RKP kaksi ministeriä: Henrikssonista tuli oikeusministeri ja Thomas Blomqvistista pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri.

Julkisuudessa oli spekuloitu ministeriksi Anders Adlercreutzia ja arveltu, että Henriksson kokee Adlercreutzin uhkana. Henriksson kertoo yllättyneensä keskustelusta. Hän sanoo myös, ettei ole silloin eikä koskaan muulloinkaan kokenut ketään uhkaksi itselleen. Kirjan mukaan Henriksson ”pitää asemaansa puolueessa vakaana”.

”Anders oli ollut vain yhden kauden eduskunnassa mutta osoittautunut eteväksi väittelijäksi. Näin mielessäni, että hänestä voisi tulla hyvä eduskuntaryhmän puheenjohtaja, joka pärjäisi istuntosalin keskusteluissa käytävissä taisteluissa. Thomas taas oli ollut kaksitoista vuotta eduskunnassa ja hänellä oli runsaasti kokemusta politiikasta. Tiesin, että hänellä oli hyvä stressinsietokyky ja hän pystyisi tekemään lujasti työtä muun muassa edessä odottaneen suuren sote-uudistuksen kanssa”, Henriksson perustelee.

Adlercreutz on nyt Orpon hallituksessa eurooppa- ja omistajaohjausministeri. Blomqvist putosi eduskunnasta kevään vaaleissa. Otto Andersson taas nousi eduskuntaan ja toimii nyt eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Henriksson toimii Orpon hallituksessa opetusministerinä.

