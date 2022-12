Hallituksen riitaisana eduskuntaan tuotu esitys saamelaiskäräjälaiksi hyväksyttiin yllättäen käräjien täyskokouksessa selvin luvuin 15–3. Syynä on ääniharava Anu Avaskarin tekemä kompromissiesitys vaalien kiintiöpaikoista.

Hallituspuolueista keskusta äänesti valtioneuvostossa hallituksen esitystä vastaan. Vielä ennen tiistain kokousta myös lähes puolet saamelaiskäräjistä oli lakiesitystä vastaan. Näkyvimpiä esityksen vastustajia on ollut juuri Avaskari, joka tiistaina käänsi kelkkansa.

”Laki on ollut jo lähetekeskustelussa eduskunnassa, että mitä liikkuvaan junaan vielä voi vaikuttaa, niin se on nyt tässä tärkeintä”, Avaskari perustelee Ylelle.

”Minusta se, että edustetaan koko alkuperäiskansaa, on tasapainoisempi tällä mallilla.”

Avaskarin kompromississa niin sanotut kiintiöpaikat vähenisivät kolmesta kahteen (ks. oheinen taulukko). Kiintiöpaikoilla on haluttu varmistaa, että saamelaiskäräjillä tulevat edustetuiksi kaikki saamelaisalueen kunnat, joihin kuuluvat Enontekiö, Inari, Utsjoki ja osa Sodankylän kunnasta.

Avaskari on arvostellut julkisuudessa paitsi kiintiöpaikkajakoa myös niin sanotun lappalaispykälän poistamista, joka on pudottamassa ihmisiä saamelaiskäräjien nykyisestä vaaliluettelosta, jos hallituksen ehdotus menee läpi. Pykälän avulla käräjien vaaliluetteloon on voinut päästä henkilöitä, jotka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa.

”Kosmeettinen muutos”

Alkuperäiskansoihin erikoistunut vanhempi tutkija Hanna Guttorm Helsingin yliopistosta seurasi tiistain saamelaiskäräjiä suorana lähetyksenä ja ällistyi uudesta käänteestä.

”Olin todella ymmälläni ja yllättynyt. Se oli järkytys, mutta on siitä nyt voinut jo vähän myös toipua ja ymmärtää, mitä siellä saattaa olla taustalla”, Guttorm sanoi sulateltuaan tapahtunutta yön yli.

Guttorm pani merkille, että kokouksen jälkeen saamelaisasioiden keskustelufoorumille laskeutui täysi hiljaisuus Facebookissa. Kukaan ei uskaltanut iloita tai ilmaista pettymystä, hän huomasi.

”Se oli niin yllättävää, mitä siellä tapahtui. Inarinsaamelaisten ääniharava aika pienellä, kosmeettisella muutoksella käänsi kelkkansa.”

Guttorm tuntee asian paitsi tutkijana myös omakohtaisesti: hän on taustaltaan pohjoissaamelainen ja kuuluu myös itse saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Hän selittää Uuden Suomen laajassa haastattelussa, mitä kompromissiesitys käytännössä tarkoittaa ja pohtii, mitä mykistävän käänteen takana voi olla.

Kuvio liittyy liki 30 vuotta jatkuneeseen kiistaan lappalaispykälästä, jota ehdotti Guttormin mukaan alkujaan saamelaisvaltuuskunta. Näin oli tarkoitus ottaa huomioon myös ne saamelaiset, jotka ovat menettäneet kielensä, mutta säilyttäneet kulttuurin. Pykälän säätäminen kuitenkin Guttormin mukaan epäonnistui eduskunnassa, kun valtuuskunnan esittämää vuosilukurajaa ei koskaan säädetty. Kiista on saamelaisvaltuuskunnan ja valtion yhdessä luoma, hän huomauttaa.

”Valtiolta olisi suoraselkäistä hoitaa tämä osaltaan itse aiheuttamansa sotku loppuun ja auttaa niitä, jotka putoavat vaaliluettelosta, tunnistaa heidän saamelaisuutensa. Se on kuitenkin alun perin ollut saamelaiskäräjienkin ajatus, että osa saamelaisista on menettänyt kielensä hieman aikaisemmin.”

Guttorm hahmottaa kuviota historiallisesta perspektiivistä: Kemin Lappi ja Tornion Lappi kuuluivat ennen nykyisiä valtiorajoja Ruotsin lapinmaahan. Kemin Lappia oli alue Torniojoesta itään, tarkemmin Kuusamosta Inariin. Tornion Lappiin taas luettiin alue Inarista pohjoiseen ja länteen.

Guttorm kysyy, voisiko ajatella, että nykyinen saamelaiskäräjät on perustettu ikään kuin Tornion Lapin perillisille, joilla kieli on säilynyt. Valtion ja kirkon harjoittama suomalaistaminen on osunut ensin ja paljon aiemmin Kemin Lapin perillisiin.

”Yksi ratkaisu voisi olla se, että rinnalle perustettaisiin, vaikka väliaikaisestikin, toiset käräjät, jossa tunnustettaisiin alkuperäiskansaksi kulttuuriltaan ja juuriltaan myös Kemin Lapin perilliset. Annettaisiin heillekin halutessaan oikeus omaan perintöönsä. Myös polveutuminen on toimiva kriteeri alkuperäiskansaisuudelle.”