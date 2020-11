Muutokset koskevat taloyhtiöitä, joissa lain voimaantulon jälkeen haetaan rakennuslupaa käyttövesiputkistojen uusimiselle tai uudisrakentamiselle.

Kiinteistöliiton mukaan näihin kohteisiin on asennettava kylmän ja lämpimän veden kulutusta mittaavat etäluettavat vesimittarit, joita on käytettävä taloyhtiön vesikustannusten jakamiseen,

Kiinteistöliiton energia- ja ilmastoasioiden johtava asiantuntija Petri Pylsy kertoo, että mittarien käyttöönotto voi tuoda lisälaskua joillekin osakkaille.

Pylsyn mukaan on tyypillistä, että taloyhtiössä on iso joukko asukkaita, jotka kuluttavat saman verran vettä, mutta myös joitakin, joilla kulutus on korkeampaa.

”Todennäköisesti suurimmalla osalla muutos ei ole dramaattinen, mutta pienellä osalla voi tulla muutos, jonka varmasti huomaa. Vedenmittaus lisää oikeudenmukaisuutta, kun jokainen maksaa kulutuksensa mukaan”, Pylsy kertoi Talouselämälle.

Jos mittareita ei ole käytössä, vesimaksu voi perustua huoneiston asukkaiden lukumäärään tai mennä suoraan osakkaiden maksamista hoitovastikkeista.

€/hlö/kk €/kk Ennen asuntokohtaista vedenmittausta (henkilöperusteinen vesimaksu) 26 104 Asuntokohtaisen vedenmittauksen jälkeen mitattu maltillinen kulutus 120 l/hlö/vrk 20 80 Asuntokohtaisen vedenmittauksen jälkeen; mitattu suuri kulutus 200 l/hlö/vrk 34 136

Kiinteistöliiton laskelman mukaan paljon vettä kuluttavan nelihenkisen perheen vesimaksu voi kasvaa vesimittarin käyttöönoton myötä 32 eurolla 136 euroon kuussa. Maltillisesti vettä kuluttava perhe taas voi hyötyä vesimittarista siten, että vesimaksu pienenisi kuussa 24 eurolla 80 euroon.

”Kannattaa katsoa, onko oma veden käyttö fiksua ja pitäisikö siihen vaikuttaa”, Pylsy sanoi.

Monissa taloyhtiössä vesimaksut määräytyvät jo nyt vesimittarin lukemien perusteella. Asuntokohtaiset vesimittarit tulivat pakollisiksi uudiskohteissa vuonna 2011 ja käyttövesiputkistojen uusimisen yhteydessä vuonna 2013.

Kiinteistöliiton laskelman taustaoletuksina on kylmän veden yksikkökustannus 4 €/m3 ja lämpimän veden yksikkökustannus 8 €/m3. Laskelmat on tehty oletuksella, että 40 prosenttia kulutetusta vedestä on ollut lämmintä. Henkilöperusteinen vesimaksu perustuu taloyhtiön keskimääräiseen vedenkulutukseen, joka oli 150 l/hlö/vrk.

