Presidentti Erdogan. Turkin presidentti on uhannut kolmen ja puolen miljoonan pakolaisen päästämisellä Eurooppaan

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Skinnari (sd) kommentoi kieli keskellä suuta Turkin hyökkäystä Syyriaan.

Kysymys siitä, turvautuuko Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan peräti kiristykseen puhuessaan kolmen ja puolen miljoonan pakolaisen päästämisestä Eurooppaan ei ole helppo vastattavaksi.

”Jos katsoo tämän päivän retoriikkaa laajemminkin, niin valitettavasti hän ei ole ainoa”, Skinnari toteaa Kauppalehden ja Uuden Suomen ”Aamiainen Jari Korkin kanssa” -videosarjan haastattelussa.

Hän korostaa Suomen selkeää linjaa.

”Suomen reaktio ja Euroopan unionin yhteinen kanta on ollut selkeä. Omassa roolissani katson lähinnä humanitaarista puolta, miten saamme avun perille ja varmistamme, että kansainvälisiä sopimuksia kunnioitetaan. Tilanne on erittäin huolestuttava. Kaikkeen pitää varautua, mutta kaikkien etu on, jos osapuolet pystyvät löytämään kestävän rauhanomaisen ratkaisun.”

Katso koko haastatteluvideo ja lue juttu tästä: Ulkomaankauppaministeri Skinnari jännittää brexitiä: ”Tässä on yhä kaikki mahdollista”